Alimentarea cu energie a Romaniei ar putea sa depinda, la iarna, de o companie aflata in insolventa

Guvernul a lansat in dezbatere publica, inca din luna septembrie, un proiect de hotarare care, odata adoptat, va stabili cine si cum va asigura necesarul de energie electrica al Romaniei pe durata iernii care vine.Autoritatile fac in fiecare an astfel de strategii. De ce? Din cauza ca iarna, in Romania, productia de energie scade, iar consumul creste foarte mult. In aceaste conditii, trebuie sa ne asiguram ca avem, in permanenta, suficienta electricitate, dar si destule resurse ca sa o putem produce, in continuare. Usor de zis, greu de facut!In textul proiectului de hotarare de guvern se arata, spre exemplu, ca, atunci cand e foarte frig, productia de electricitate devine extrem de dificila. La -20 de grade Celsius, turbinele eoliene nu mai functioneaza, iar seara - adica tocmai atunci cand toti romanii aprind lumina - nu mai produc nici macar panourile fotovoltaice.In plus, pe geruri naprasnice, gazul se poate termina si el sau poate fi livrat cu intarziere din depozitele din tara sau din strainatate. Iar asta inseamna ca inclusiv unele societati care produc electricitatea in regim de cogenerare (adica folosesc gaz ca sa obtina electricitate si agent termic) risca sa fie aiba probleme. Tocmai intr-o astfel de situatie de criza isi dovedesc utilitatea unitatile care pot produce, in cogenerare sau nu, electricitate cu utilaje alimentate nu cu gaz, ci cu pacura. Astfel de unitati au alimentat, ani la rand, ceea ce specialistii numesc "rezerva tertiara lenta" (RTL) de energie a Romanieii.Spre exemplu, in anii din urma, potrivit proiectului de hotarare de guvern, aceasta rezerva putea fi asigurata de trei unitati: Electrocentrala SA Galati, Elcen Bucuresti si Veolia Energie Prahova SA, care pot produce energie folosind pacura.Problema este ca, potrivit Guvernului, Elcen Bucuresti si Veolia Energie Prahova SA - desi inca pot trece pe pacura, in caz de nevoie, - "nu mai au posibilitatea de a mentine capacitati in rezerva pentru RTL", pentru iarna care vine.Iar asta inseamna ca Electrocentrale Galati - aflata in insolventa inca din 2014 - ramane singura unitate de cogenerare care va putea alimenta, la iarna, RTL.Ziare.com l-a contactat pe administratorul special al societatii, Sinan Mustafa, pentru a afla cum s-a ajuns in aceasta situatie si daca societatea va putea furniza