Alocatiile copiilor se dubleaza. Scandal in Parlament, Dragnea a venit cu alt amendament ca sa modifice ce s-a votat deja

Totodata, alocatiile pentru copiii de pana la 2 ani se majoreaza de la 200 la 300 de lei. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 martie. Au fost 123 de voturi pentru si 119 impotriva la amendamentul initiat de liberalul Robert Sighiartau."Amendandamentul PNL sustinut de familiile din Romania, de peste 4,5 milioane de copii, a trecut. Le multumesc tuturor celor care au votat pentru. Este victoria societatii romanesti care a pus presiune pe parlamentarii guvernarii care nu au ascultat unii dintre ei de ordinele lui Dragnea. Nu este majorarea nici a lui Dragnea, nici a PSD.Este amendamentul PNL si victoria romanilor. Amendamentul prevede cresterea alocatiilor de la 84 de lei la 150 de lei pentru copiii care au varsta de 2 si 18 ani, iar pentru copiii care au varsta de o luna si doi ani vor primi de la 200 de lei la 300 de lei alocatie majorata", a declarat Sighiartau.Desi au existat si parlamentari ai Puterii care au aprobat amendamentul (18 voturi UDMR, 3 PSD, 3 ALDE, un vot de la minoritati), vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a cerut reluarea votului invocand motive tehnice. A fost luata o pauza de consultari, dar votul pe acest amendament nu s-a reluat.Potrivit PNL, impactul bugetar va fi de 2,13 miliarde de lei, iar ca sursa de finantare liberalii indica excedentul asigurarilor sociale.UPDATE 20:58 Liviu Dragnea a depus un amendament la Legea bugetului, care a si fost adoptat, pentru a modifica amendamentul PNL prin care se majoreaza alocatiile copiilor. Mai exact, amendamentul liderului PSD a modificat sursa de finantare, Dragnea sustinand ca banii pentru alocatii nu pot fi luati din excedentul asigurarilor sociale.Astfel, potrivit amendamentului depus de Dragnea, dupa ce Legea bugetului va intra in vigoare, Guvernul trebuie sa dea o ordonanta de urgenta pentru a se majora alocatiile copiilor, iar sursa de finantare o constituie majorarea deficitului de stat."In plen se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativa. Pentru a face ca amendamentul in legatura cu majorarea sumei pentru asistenta sociala sa fie aplicabil, acest amendament demagogic ce nu poate fi pus in practica, din simplul motiv ca sursa de finantare indicata e excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat, am depus un nou amendament.Oricine are minime cunostinte stie ca s