In aceste conditii, prefectul de Braila, George Paladi, a emis un ordin privind aprobarea planului de masuri in zona de protectie si in cea de supraveghere din jurul celor doua focare.Orasul Insuratei, care are o populatie de 6.528 de locuitori, se afla pe malul drept al raului Calmatui si este traversat de DN21, sosea care leaga Braila de Slobozia si Calarasi. Cuza Voda este un sat din comuna Salcia Tudor.Judetul Braila are, in momentul de fata, 16 focare de pesta porcina africana, in total fiind omorati aproximativ 8.000 de porci.Citeste si:Cum se plimba porcii prin tara in plina epidemie de pesta: Se vand pe Internet chiar de langa focar si nimeni nu verifica transporturileAutoritatile vor sa impuste toate animalele salbatice in zonele afectate de pesta. Specialist: Nu ajuta deloc si va crea probleme inimaginabil de mariSeful ANSVSA e prieten si fost partener de business cu afaceristul care face zeci de mii de euro de pe urma epidemiei de pestaComisia Europeana cere Romaniei masuri exceptionale si implementate corect pentru a controla pesta pocina ...citeste mai departe despre " Alte doua focare de pesta porcina au aparut in Braila " pe Ziare.com