In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri ale statelor membre catre tarile din afara UE s-au cifrat la 62 milioane de euro, iar importurile din afara UE au fost de zece ori mai mari - 624 milioane euro, arata datele Eurostat.Olanda este principalul exportator de trandafiri in UE, cu 43 de milioane de euro in primele zece luni ale lui 2017, controland 70% din totalul exporturilor in afara UE ale blocului comunitar, urmata de Lituania, 7 milioane de euro sau 11%, Germania, peste cinci milioane de euro sau 8% si Letonia, sub cinci milioane de euro sau 7%.Trandafirii din UE au ajuns in special in Rusia, 28 de milioane de euro sau 45% din totalul exporturilor in afara UE, si Elvetia, 20 milioane de euro sau 31%, urmate de Norvegia, 4 milioane de euro sau 6%, si Belarus 3 milioane de euro sau 5%.De asemenea, Olanda a fost si principalul importator de trandafiri din afara UE, 478 milioane euro in perioada ianuarie - octombrie 2017, sau 77% din totalul importurilor UE. Alti importatori importanti au fost Marea Britanie, 60 milioane euro sau 10%, urmata de Germania, 35 milioane euro sau 6%, si Spania, 30 milioane euro sau 5%.Jumatate din trandafirii importati de UE din afara blocului comunitar au venit din Kenya, 317 milioane de euro sau 51% din totalul de 624 milioane euro in ianuarie-octombrie 2017, urmata de Etiopia, 126 milioane euro sau 20%, si Ecuador, 108 milioane euro sau 17%. ...citeste mai departe despre " Am importat trandafiri in valoare de peste 16 milioane de euro, in 2017 " pe Ziare.com