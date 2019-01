Ambasadorul SUA in Germania: Companiile implicate in proiectul Nord Stream 2 vor fi sanctionate

Presedintele american Donald Trump a acuzat Germania ca este "captiva" Moscovei din cauza dependentei de gaze naturale din Rusia si a cerut acesteia sa renunte la proiectul Nord Stream 2.Gazoductul va avea rolul de a transporta gazul natural din Rusia spre Germania prin Marea Baltica, ocolind Polonia, Ucraina si tarile baltice.Ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, s-a adresat acestei probleme intr-o scrisoare trimisa mai multor companii germane, a informat Ambasada Statetelor Unite.Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat joi ca orice sanctiuni impuse de Statele Unite impotriva proiectului Nord Stream 2 ar reprezenta un mod gresit de a rezolva disputa si a afirmat ca problemele privind sectorul energetic al Europei trebuie discutate in Europa. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA in Germania: Companiile implicate in proiectul Nord Stream 2 vor fi sanctionate " pe Ziare.com