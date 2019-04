Din cauza deciziei GE de a oferi informatii incorecte, autoritatea de concurenta a UE nu a avut la dispozitie toate datele cand a analizat cazul, a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.Oficialul european a adaugat: "Evaluarea noastra privind fuziunea si adoptarea unei decizii depind de informatiile pe care le primim".Cand GE a notificat Bruxelles-ul, in ianuarie 2017, de intentia de a achizitiona LM Wind, a informat ca nu dezvolta turbine eoliene mai mari pentru a fi utilizate offshore, in afara de turbinele sale de sase megavati.Informatia era incorecta, sustine Comisia Europeana, deoarece curand s-a aflat de la terti ca GE ofera potentialilor clienti turbine eoliene de 12 megavati.GE si-a retras solicitarea si a revenit cu informatii complete in februarie. In martie, Comisia Europeana a aprobat preluarea, dar in iulie a deschis o investigatie privind informatiile furnizate de GE.Amenda anuntata luni nu afecteaza tranzactia, a precizat Executivul comunitar, dar reflecta problemele aparute in timpul procesului de aprobare a solicitarii GE.GE este prezenta pe piata din Romania din 1984. Pe langa GE Capital, activitatile General Electric se intind de la productia de motoare de avion si turbine pana la productia de echipamente medicale ...citeste mai departe despre " Amenda de 52 de milioane de euro pentru General Electric. A furnizat UE informatii false " pe Ziare.com