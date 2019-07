Americanii de la ExxonMobil se pregatesc sa renunte la exploatarea gazelor din Marea Neagra

"Informatiile pe care le-am obtinut din piata energiei arata ca, in cursul unei sedinte care a avut loc, la finele saptamanii trecute, la Guvern, ExxonMobil si-a anuntat deja intentia de a renunta la proiectul exploatarii gazelor din Marea Neagra", a declarat pentru Ziare.com Virgil Popescu (PNL), vicepresedinte al Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor.De ce a decis tocmai acum ExxonMobil ramane sa aflam. Ziare.com a solicitat in scris informatii cu privire la acest subiect atat Ministerului Energiei, cat si companiei ExxonMobil. Pe masura ce institutia si compania de vor raspunde, vom reveni cu amanunte.Cert este ca, in urma cu un an, perspectiva exploatarii gazelor din Marea Neagra - al caror volum era estimat de o companie de consultanta la 200 de miliarde de metri cubi - parea certa. La acel moment, parlamentarii lucrau la un proiect de lege care sa stabileasca precis conditiile in care aceste gaze urmau sa fie exploatate.La un moment dat - chiar in timp ce unele articole ale legii se discutau in comisiile reunite de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului - fostul lider PSD Liviu Dragnea a inceput sa prezinte pentru presa noi impozite si conditii pe care statul urma sa le impuna petrolistilor.Dupa mai multe negocieri si scandaluri, Legea offshore a fost, intr-un final, adoptata intr-o forma apropiata de cea prezentata de Dragnea. Desi e greu crezut, parlamentarii au adoptat legea fara macar ca Guvernul sa le fi pus la dispozitie informatii certe privind cantitatea de gaze din Marea Neagra (singurele date privind subiectul fiind cele vehiculate companiile de consultanta - n.red.).Printre altele, Legea offshore - asa cum a fost ea adoptata - prevede impozitarea gazelor in functie de pretul de vanzare si comercializarea pe piata autohtona a macar jumatate din catitatile extrase (fara a stabili daca in tara noastra are si cine sa consume atat de multe gaze).Dupa adoptarea Legii offshore, in toamna lui 2018, atat Black Sea Oil&Gas, cat si OMV Petrom au anuntat ca isi amana pentru 2019 decizia de a extrage gazele din Marea Neagra. Cum regulile jocului se schimbasera, companiile aveau de facut noi calcule...Si tocmai cand companiile se obisnuisera, in sfarsit, cu noile conditii in care urmau sa lucreze, Guvernul D ...citeste mai departe despre " Americanii de la ExxonMobil se pregatesc sa renunte la exploatarea gazelor din Marea Neagra " pe Ziare.com