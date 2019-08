Amnistia fiscala a aparut in Monitorul Oficial. Iata ce prevede

Actul normativ se adreseaza contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entitati fara personalitate juridica ce inregistreaza datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018. Acesta instituie facilitati fiscale pentru acesti contribuabili in sensul anularii datoriilor accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) sau, dupa caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligatiei de plata.Sunt instituite proceduri in functie de valoarea datoriei bugetare existente la data de 31 decembrie 2018, astfel:Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mici de 1.000.000 lei, este aprobata anularea doar a obligatiilor fiscale accesorii;Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mari de 1.000.000 lei, este aprobata procedura anularii creantelor accesorii, dar si anularea unei parti din debitul principal, cu respectarea unor conditii de restructurare a activitatii.a) Anularea obligatiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, cand suma datoriei este mai mica de 1.000.000 lei.Debitorii bugetari din aceasta categorie pot beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii (dobanzi, penalitati si orice alte penalitati), daca achita debitul principal pana cel tarziu in data de 15 decembrie 2019.Pentru a beneficia de aceasta facilitate, trebuie indeplinite cumulativ si urmatoarele obligatii:Au achitat toate debitele principale si eventualele obligatii fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel putin pana la data depunerii cererii de acordare a facilitatilor prevazute de actul normativ); Au toate declaratiile fiscale depuse;Depune cererea de anulare a accesoriilor pana cel tarziu in 15 decembrie 2019.Nota: beneficiaza de procedura acestei facilitati fiscale si eventualele sume stabilite in urma unor inspectii, constatate prin decizii de impunere, dupa data de 01 ianuarie 2019, daca acestea se refera la o perioada anterioara datei de 31 decembrie 2018.Este permisa procedura depunerii declaratiilor rectificative, inclusiv in situatia existentei unei inspectii, cu conditia ca aceste declaratii rectificative sa se depuna in maxim 10 zile dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante.Nu sunt considerate obligatii restante, obligatiile bugetare datorate la data ...citeste mai departe despre " Amnistia fiscala a aparut in Monitorul Oficial. Iata ce prevede " pe Ziare.com