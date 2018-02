"Curand, curand va fi o discutie clara si vom inchide acest subiect, pentru ca vad ca si aici se fac fel de fel de speculatii si nu este bine. Dar cei care lucreaza in sistem trebuie sa o faca, indiferent de cine este la conducere", a declarat ministrul de Finante pentru Antena 3.In ultimele zile, in spatiul public au circulat zvonuri legate de schimbarea conducerii ANAF. Nicio numire oficiala nu a fost, insa, publicata in Monitorul Oficial.Cu privire la viitorul sef al ANAF, Teodorovici a declarat ca: "va trebui sa aiba un contract clar de perfomanta, va avea niste indicatori clari de performanta si, daca nu raspunde, daca nu indeplineste acesti indicatori... acea persoana... In urmatoarele zile se va lua o decizie".Citeste si:PSD vrea sa-l schimbe pe seful Fiscului numit de Tudose ...citeste mai departe despre " ANAF va avea, in curand, un nou sef " pe Ziare.com