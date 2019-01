Analist: Ne indreptam cu buna stiinta spre o noua recesiune

Pe 21 decembrie, Guvernul le-a impus bancilor, prin ordonanta de urgenta, o noua taxa pe care a numit-o "pe lacomie". Aceasta taxa se va aplica la valoarea activelor financiare de la finele fiecarui trimestru, in cazul in care media ROBOR depaseste 2%.In textul ordonantei de urgenta exista informatii privind modul in care se va calcula aceasta taxa, dar pana si guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat ca sunt inca multe aspecte care trebuie clarificate.Ceea ce stim cu siguranta pana la acest moment este ca, ori de cate ori Guvernul prezinta informatii privitoare la taxa pe lacomie, cotatiile bancilor la Bursa de Valori Bucuresti se prabusesc. S-a intamplat prima oara pe 19 decembrie, imediat dupa ce Eugen Teodorovici a anuntat introducerea taxei.Ulterior, tendinta s-a manifestat din nou pe 14 ianuarie, dupa ce Darius Valcov a venit cu lamuriri, declarand ca, in ciuda a ceea ce au inteles unii dintre bacheri, taxa se va calcula si se va incasa trimestrial.Ce inseamna toate aceste lucruri, ce efecte va avea taxa pe lacomie asupra sectorului bancar si, mai ales, cum ii va influenta viata omului obisnuit a explicat pe larg pentru Ziare.com presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda.Citeste mai departe despre " Analist: Cu taxa pe lacomie, ne vom imprumuta mai greu si mai scump. Ne indreptam cu buna stiinta spre o noua recesiune " pe Ziare.com