Analist The Guardian: 5 lucruri pe care trebuie sa le faca Romania ca se evite un colaps economic

Ziare.com a stat de vorba pe aceasta tema cu Andrew MacDowall, analist specializat in probleme economice, politice, sociale si de business ale Europei Centrale si de Est, corespondent al unor publicatii precum Politico, The Guardian si The Independent.Citeste si: Vom intra in recesiune in 2019? Cum va fi afectat leul de alegeri? Are PSD bani de pomeni electorale? Interviu cu un analist The GuardianIata care sunt cele cinci lucruri pe care trebuie sa le facem pentru ca Romania sa isi intareasca economia:1. Sa aplicam o politica fiscala anticicilica, nu prociclica. "Acest lucru inseamna inasprirea regimului fiscal in anii de crestere economica si nu finantarea unor bule nesustenabile (cum ar fi cresterea mult prea mare a salariilor bugetarilor si pensiilor - n.red.) . Apoi, aplicarea unor masuri de relaxare fiscala in perioadele mai dificile, in locul taierilor de salarii in aparatul de stat si cresterea taxelor", spune Andrew MacDowall.Economistul Lucian Croitoru , consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu , este unul dintre cei care au avertizat asupra efectelor politicii prociclice (care practic inseamna punga larga in vremurile bune si strangerea pungii in vremurile mai rele)."Daca intr-o democratie tanara cu institutii slabe, unul si acelasi partid guverneazain virtual toate fazele ascendente ale ciclului de afaceri si de fiecare data promoveaza politici fiscale prociclice, atunci apar trei efecte negative grave. Primul efecteste pierderea politicii fiscale. Politica fiscala ramane prociclica si in faza de recesiune, adancind-o pe aceasta din urma si prelungind perioada in care productia ramane mai mica decat nivelul ei potential.Al doilea efect este pierderea democratiei. Neputand utiliza politica fiscala pentru a ajuta iesirea din recesiune si accelerarea cresterii economice, partidele care guverneaza in recesiunile adancite de prociclicitatea politicilor fiscale sunt percepute de public ca fiind neputincioase si sunt sanctionate de acesta prin diminuarea ponderii in Parlament, pana cand partidul care guverneaza exclusiv in fazele ascendente ale ciclului de afaceri ramane fara o opozitie reala.Al treilea efect este pierderea politicii monetare conventionale. Acest efect apare daca ratele dobanzii si inflatia sunt scazute la momentul aparitiei recesiunii. In aceste conditii, reducerea la zero a rat ...citeste mai departe despre " Analist The Guardian: 5 lucruri pe care trebuie sa le faca Romania ca se evite un colaps economic " pe Ziare.com