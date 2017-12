Analisti: Economia a crescut pe importuri si consum in 2017, cresterea costului finantarii va crea probleme in 2018

Este concluzia economistilor consultati de News.ro.Institutul National de Statistica ( INS ) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut ( PIB ) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In primele noua luni ale acestui an, PIB-ul a crescut cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe serie ajustata sezonier. Crestere economica bazata pe consum din importComisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica din acest an a Romaniei, la 6,1%, fata de 5,6% cat estimase anterior.Totodata, unii economisti vad o crestere de peste 7% in acest an, in contextul unei accelerari in ultimele trei luni ale anului.O crestere economica bazata pe importuri, care a dus la cresterea deficitului comercial, considera secretarul general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Cristian Parvan."2017 a fost un an bun, dar asta pentru ca firmele au stiut in general sa se adapteze si sa obtina profit, desi au fost masuri care au incurcat antreprenorii. Economia a crescut pe consum, pe importuri, ceea ce s-a vazut clar in avansul deficitului comercial", a afirmat Parvan.Citeste si Ce a promis si ce a facut PSD: Cum a bulversat Guvernul economia in 2017Deficitul comercial al Romaniei a fost in octombrie de 1,32 miliarde euro, in crestere cu 35,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, cand a fost 971 milioane euro, potrivit datelor INS. Anul viitor, ar fi bine daca statul ar aduce mai multa claritate si predictibilitate in actiunile sale, considera Parvan."In 2018 speram ca statul sa ne lase sa facem afaceri. E nevoie de mai multa predictibilitate, de mai multa claritate. La Split TVA si la modificarile Codului Fiscal nu avem nici acum normele de aplicare. Informatizarea ANAF ar fi o masura foarte eficienta, de asemenea", a spus Parvan.Acest an se va incheia cu o crestere economica estimata la 7,2%, bazata in principal pe consum, dar rit ...citeste mai departe despre " Analisti: Economia a crescut pe importuri si consum in 2017, cresterea costului finantarii va crea probleme in 2018 " pe Ziare.com