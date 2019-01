Analiza: Romania este tara europeana cu cei mai multi beneficiari de salariu minim

Astfel, in 2017, patru din zece angajati romani beneficiau de salariul minim, scrie Deutsche Welle.Prin comparatie, in Germania sunt retribuite cu salariul minim numai 3,6 la suta dintre locurile de munca existente, mai precis 1,4 milioane de locuri de munca.Trebuie spus ca scopul introducerii salariului minim a fost acela de a-i feri de saracie pe cei care lucreaza cu program intreg, arata sursa citata.In Romania, salariul minim a crescut masiv in ultimii ani. Incepand din 2010 s-a triplat.Incepand din 2019 angajatii romani au dreptul la minim 2.080 lei pe luna, echivalentul a circa 447 de euro. Aceste majorari au ridicat veniturile multor oameni care anterior castigau si mai putin.Care este pretul saraciei?Deutsche Welle a analizat cum traieste un om in cele 22 de state europene in care exista salariu minim stabilit prin lege, care lucreaza cu program intreg si este platit la tariful mentionat. La baza analizei se afla datele din 2017.Care este pretul saraciei?In cazul Romaniei, pragul saraciei este calculat la un venit lunar de 137 de euro pentru o persoana care traieste singura. Salariul minim din Romania este insa dublu pentru un angajat cu program de lucru normal. Dar acest rezultat este numai aparent bun, fiindca salariile sunt in general mici in tara.Thorsten Schulten,expert pentru politica muncii in cadrul Fundatiei Hans Bockler, a explicat: "In tari unde veniturile sunt mici, salariul minim este la o cercetare relativa mai bun decat in tarile unde veniturile sunt mari".O situatie asemanatoare se regaseste si in alte tari cu economii mai putin performante, cum ar fi Grecia sau Portugalia. Saracia absoluta este insa larg raspandita in Romania. Aproape o treime din populatie nu-si poate permite sa-si inlocuiasca hainele uzate cu unele noi, potrivit datelor UE.Citeste si: Nu toti angajatii cu studii superioare primesc, de la 1 ianuarie, un salariu minim de 2.350 de lei. Ce conditii trebuie sa indeplineasca ...citeste mai departe despre " Analiza: Romania este tara europeana cu cei mai multi beneficiari de salariu minim " pe Ziare.com