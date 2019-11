"(...)ANRE a invitat furnizorii de energie electrica si gaze naturale la sedinta Comitetului de Reglementare din data de 20 noiembrie 2019.In cadrul sedintei, furnizorilor le-au fost prezentate aspectele instrumentate de ANRE pe parcursul anului 2019, masurile luate, cadrul de reglementare, bunele practici, precum si perspectivele procesului de schimbare a furnizorului care, incepand cu anul 2026, nu trebuie sa dureze mai mult de 24 ore si trebuie sa fie posibil in orice zi lucratoare, conform prevederilor Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica", se precizeaza intr-un comunicat de presa al ANRE.Conform Autoritatii, pe parcursul anului 2019, s-a constatat o crestere semnificativa a reclamatiilor clientilor referitoare la nerespectarea de catre furnizori a prevederilor legale privind schimbarea furnizorului si utilizarea de catre acestia a unor practici comerciale incorecte.Astfel, in urma acestor constatari, au fost demarate actiuni de control, finalizate prin aplicarea de amenzi contraventionale in valoare de 1,545 milioane de lei, din care 465.000 lei in domeniul energiei electrice si 1,080 milioane de lei in domeniul gazelor naturale.Autoritatea de reglementare precizeaza ca procesul de schimbare a furnizorului de catre un consumator este gratuit.Citeste si:Publicatie britanica: Se solicita o investigatie internationala asupra pietei de energie din Romania. ANRE, suspectata ca actioneaza la comanda politicaANRE: Furnizorii de gaze au inmagazinat pentru iarna cu 30% mai mult decat stocul minim obligatoriu ...citeste mai departe despre " ANRE a amendat furnizorii de energie cu peste 1,5 milioane de lei, in 2019 " pe Ziare.com