ANRE: Exista riscul ca, la iarna, sa nu poata fi alimentati cu gaze toti consumatorii din Romania

"Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste conditii, ar putea fi necesara intreruperea unor categorii de consumatori si trecerea unor grupuri termoenergetice la functionarea pe pacura", se arata intr-un document postat pe site-ul ANRE.Aceasta este pentru prima data cand autoritatile din Romania vorbesc de pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de faptul ca acordurile intre Rusia si Ucraina pentru tranzitul de gaze inceteaza la 31 decembrie 2019.Pana acum, Transgaz afirma, in documentele publice, ca partea romana nu a primit nicio informare cu privire la fluxul de gaze din Rusia via Ucraina.Informatia privind acest risc apare in nota explicativa a unui proiect de ordin prin care ANRE vrea sa modifice metodologia de stocare a gazelor pentru iarna."In cazul aparitiei unei asemenea situatii intreruperea furnizarii gazelor naturale din directia Ucraina va afecta intreaga regiune, atat Ungaria cat si Bulgaria fiind nevoite sa declanseze mecanismele de securitate pentru a-s proteja proprii consumatori. Ca urmare nu vor mai fi disponibile gaze naturale pe punctele de interconectare cu cele doua tari", se mai arata in documentul citat.In aceasta situatie, desi prin Decizia ANRE nr. 664/10.04.2019 a fost stabilit stocul minim pe care Transgaz are obligatia de a-l constitui in depozitele subterane, exista riscul ca, in cazul unei intreruperi a furnizarii gazelor naturale din directia Ucraina, Transgaz sa nu detina in depozite cantitatea de gaze naturale necesara operarii si asigurarii echilibrului fizic al sistemului de transport si nici sa nu aiba posibilitatea de a achizitiona aceasta cantitate prin mecanisme de piata, avertizeaza specialistii ANRE.De asemenea, trebuie tinut cont si de faptul ca, in prezent, capacitatea disponibila pe punctele de interconectare Csanadpalota si Giurgiu-Ruse sunt limitate din punct de vedere tehnic, iar capacitatile disponibile pe aceste puncte au fost deja r ...citeste mai departe despre " ANRE: Exista riscul ca, la iarna, sa nu poata fi alimentati cu gaze toti consumatorii din Romania " pe Ziare.com