ANRE isi apara incasarile. Chiar daca Guvernul Orban schimba OUG 114, Autoritatea isi asigura fonduri substantiale

La acest moment, ANRE se finanteaza din taxa in cuantum de 2% din cifra de afaceri perceputa de la companiile energetice, in temeiul OUG 114/2018.Anterior, presedintele ANRE, Dumitru Chirita, a transmis ca institutia are deja in conturi peste 600 de milioane de lei din aceasta taxa. Si ca nu poate folosi banii decat asa cum spune legea. Anume, pentru finantarea nevoilor ANRE.Daca ANRE va mai continua sau nu sa primeasca acesti bani, ramane de vazut, in conditiile in care Guvernul Orban si-a asumat raspunderea pe modificarea OUG 114/2018 si pe eliminarea taxei de 2%.Dar, orice va urma, ANRE se pregateste sa cada in picioare si sa aiba in continuare incasari consistente.Mai exact, potrivit unei analize realizate de Profit.ro, ANRE s-a pregatit, inainte de toate, pentru situatia in care, in urma asumarii raspunderii, Guvernul Orban va cadea. In acel caz, legislatia nu va mai fi modificata imediat, OUG 114/2018 va ramane in vigoare asa cum este acum, iar ANRE se va finanta, in continuare, din taxa de 2%.Daca insa Guvernul Orban reuseste sa mearga mai departe si sa modifice legislatia prin asumarea raspunderii, atunci ANRE va proceda diferit. Anume, va reveni la modalitatea prin care se finanta inainte de aparitia OUG 114/2018. ANRE a lansat deja in dezbatere publica un proiect de ordin prin care sa faca acest lucru.Cu alte cuvinte, in aceasta situatie, ANRE va incasa tot procent din cifrele de afaceri ale companiilor din sector, dar un procent mult mai mic decat acum (de ordinul a 0,2%, nu de ordinul a 2%).ANRE isi pregatea aceasta majorare de tarif prin Ordinul 224/2018, inca dinainte sa se dea OUG 114/2018. Acum, daca Guvernul Orban reuseste sa abroge taxa de 2% din care se finanteaza ANRE, Autoritatea vrea sa revina la planul initial pentru a se finanta.