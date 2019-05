ANRE modifica legislatia burselor de gaze, astfel incat sa poata fi incheiate contracte cu perioade de livrare mai mari de un an

Astfel, noile prevederi arata ca "principiile/cerintele specifice pietei produselor flexibile pe termen lung sunt urmatoarele: initierea unei oferte de vanzare/cumparare, precum si introducerea ofertelor de raspuns pentru acest tip de produs sunt permise oricarui participant inregistrat la piata centralizata de gaze naturale, conform prevederilor regulamentului si procedurilor specifice ale acestui segment de piata si in conditiile stabilite prin conventia de participare semnata cu operatorul pietei centralizate, pe toata perioada valabilitatii acesteia".De asemenea, ofertele de vanzare si cumparare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: pretul si formula de ajustare a acestuia, care nu poate fi modificata ulterior; cantitatea si intervalul in care poate varia aceasta, care nu poate fi modificat ulterior; profilul de livrare, precum si perioada de livrare, care nu poate fi mai mica de 367 de zile".ANRE introduce si posibilitatea ca pretul sa fie exprimat in valute, precum euro/MWh si USD/MWh, aceasta "in principal pentru stimularea activitatii de tranzactionare a gazelor naturale din import pe termen mediu si lung, in conditiile in care pretul de achizitie de la exportatori este exprimat in valuta si se bazeaza pe o referinta externa pietei din Romania, variabila lunar/trimestrial".Totodata, gazele destinate populatiei si termocentralelor vor fi exceptate de la obligatia de tranzactionare pe bursa."Prin derogare de la dispozitiile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 221/2018 privind obligatia participantilor la piata de gaze naturale de a tranzactiona pe pietele centralizate din Romania, cantitatile de gaze naturale stabilite de ANRE pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, din productia interna curenta si/sau din depozitele de inmagazinare in perioada 1 mai 2019 - 28 februarie 2022, sunt exceptate de la calculul obligatiei de tranzactionare pe pietele centrali ...citeste mai departe despre " ANRE modifica legislatia burselor de gaze, astfel incat sa poata fi incheiate contracte cu perioade de livrare mai mari de un an " pe Ziare.com