ANRE sustine ca masurile fiscale anuntate de Teodorovici nu vor duce la scumpirea energiei si gazelor pentru populatie

Potrivit reprezentantilor ANRE, Guvernul Romaniei este indreptatit sa adopte masurile de politica fiscala pe care le considera necesare, Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei revenindu-i sarcina sa le puna in practica de la data adoptarii lor."Prevederile Ordonantei de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene aflata, in prezent, in proces de consultare publica pe site-ul Ministerului de Finante, nu vor conduce la cresteri de pret la energie electrica si gaze naturale pentru consumatorii casnici in perioada urmatoare", au precizat oficialii ANRE.Aceasta desi reprezentantii companiilor energetice au declarat ca introducerea unui impozit de 3% din cifra de afaceri va duce in final tot la scumpirea energiei si gazelor pentru populatie."Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a afirmat Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica (AFEER).Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate aceste taxe, care se vor reflecta in pretul energiei."Consumatorii vor plati toate efectele in cascada, adica si taxele platite de producatori, si cele platite de furnizori, si cele platite de distribuitori si asa mai departe, iar impactul in final va fi unul foarte mare, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali. Eu refuz sa cred ca cineva este atat de absurd incat sa ingroape intreaga economie a tarii", a adaugat el.Lungu a mai spus ca, asa cum arata proiectul de ordonanta, aceasta contributie este in plus fata de tarifele actuale ale ANRE si, dupa cum scrie in text, se va aplica la intreaga cifra de afaceri a companiei, nu doar pentru activitatea din energie, iar multe dintre companii au si alte activitati.El a atras atentia si asupra retroactivitatii acestei prevederi. "Ea va intra in vigoare de anul viitor, dar noi in martie trebuie sa platim contributi