Ministrul Anton Anton explica de ce e bine ca 90% din profitul companiilor de stat sa mearga in dividende

"Daca as fi constatat ca firmele la care avem participatii au facut investitii din banii pe care i-au castigat, atunci as fi fost deranjat de faptul ca profitul dispare. Dar, dupa ce am vazut ca firmele au acumulat banii in vistierie, mandrindu-se cu faptul ca au niste rezerve, faptul ca aceste rezerve trec, si subliniez chestia asta, nu intra in buzunarul investitorului ca dividende, intra in bugetul national si se reintorc din bugetul national pentru investitii, eu cred ca e vorba de circulatia banilor mai repede si poate ca acest lucru va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii", a spus Anton, la o conferinta de specialitate.Oficialul a vorbit si despre cele 400 de milioane de euro pe care Enel le-a platit statului roman in luna aprilie anul trecut, in schimbul unei participatii minoritare la Electrica Muntenia Sud "Din fericire, anul trecut am inregistrat un succes la Curtea de Arbitraj pentru ca avem din ce in ce mai multi buni profesionisti care sa se ocupe de aceste litigii. Banii astia, care vor ajunge in conturile SAPE, sunt niste bani pe care ii vom utiliza la investitii, pentru ca SAPE asta trebuie sa faca. Din nefericire, pana acum nu a facut-o", a spus Anton, in conferinta ZF Power Summit.La inceputul anului trecut, Guvernul a decis ca societatile cu capital integral sau majoritar de stat, companiile nationale, precum si la regiile autonome, sa vireze la bugetul de stat o cota de minimum 90% din profitul net realizat in 2016. Decizia a fost luata de Guvern printr-un memorandum.Un nou memorandum a fost decis si in acest an, prin care reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sunt rugati sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget.