Anuntata ca un succes, vanzarea Santierului Naval Mangalia catre Damen s-a impotmolit. Satui sa astepte, navalistii incep sa plece

Santierul Naval Mangalia - detinut de sud-cooreeni de la DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul SN 2 Mai, in care e actionar majoritar) - era de ani buni ingropat in datorii de sute de milioane de dolari. Singurul mod in care societatea mixta cu aproape 2.000 de salariati mai putea scapa de faliment era sa gaseasca un nou actionar dispus sa o readuca pe linia de plutire. Olandezii de la Damen au anuntat ca vor sa faca ei asta, daca statul roman le permite sa cumpere actiunile sud-coreenilor si sa se apuce cat mai repede de treaba, la Mangalia.Initial, statul a acceptat. Ulterior, insa, cand toate detaliile venirii olandezilor la Mangalia erau puse la punct, Mihai Tudose - pe atunci premier - a anuntat ca intelegerea cu Damen a cazut. Motivul: Guvernul luase brusc decizia de a nationaliza santierul naval pentru a construi "barcute" autohtone.Asa cum era de asteptat, Guvernul nu s-a tinut de cuvant si nu a nationalizat santierul. Dimpotriva, n-a facut nimic pentru a-l sprijini si, in consecinta, situatia financiara a acestuia s-a agravat. In luna februarie, constructia de nave s-a suspendat, iar de atunci pe santier se fac doar lucrari de reparatii. Pana in martie, din 1700 de salariati, mai bine de o treime veneau la serviciu fara a mai avea, de fapt, ce lucra. Navalistii incepusera sa isi piarda speranta ca o vor mai scoate la capat.Tensiunea a atins cote maxime pe 22 martie, cand sute de salariati de la Santierul Naval Mangalia au venit la Bucuresti si au protestat in fata Ministerului Economiei, cerandu-i ministrului Danut Andrusca sa rezolve problema. In acceasi zi, ministrul le-a dat oamenilor o veste mare: Damen acceptase nu doar sa vina la Mangalia cu banii, cu expertiza si cu clientii pentru santier, dar permisese totodata Ministerul Economiei sa devina actionar majoritar si sa preia, practic, fraiele intregii afaceri.Mai exact, potrivit comunicatului emis de Ministerul Economiei pe 22 martie, "Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia va renunta