"Apreciind cu maxima responsabilitate evolutia COVID-19, conducerea APIA, sustinuta de MADR, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 6 aprilie 2020, iar in functie de evolutia virusului vom lua masurile care se impun. Mentionam faptul ca activitatea agentiei se va desfasura normal, evitand contactul cu publicul", a transmis APIA, printr-un comunicat de presa remis sambata.Reprezentantii institutiei au transmis fermierilor ca le vor fi respectate toate drepturile.In Romania s-au inregistrat deja peste 100 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " APIA suspenda primirea cererilor unice de plata de la fermieri " pe Ziare.com