Aproape 1.000 de focare de pesta porcina africana in Romania: Peste 340.000 de porci au fost sacrificati

Potrivit unei informari transmise, joi, de ANSVSA, au fost stinse pana in prezent cinci focare de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august.In judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare din 8 august, iar in judetul Tulcea, unitatea de procesare a carnii apartinand societatii S.C. Carniprod SRL si-a reluat activitatea, in 14 august.Cele mai lovite sunt judetele Tulcea si Ialomita.Astfel, in judetul Satu Mare sunt 7 focare in gospodariile populatiei si 10 cazuri la mistreti, in judetul Bihor - 28 de focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in Salaj - 4 cazuri la mistreti, in Tulcea - 564 de focare (dintre care 5 focare la exploatatii comerciale si un focar la o exploatatie de tip A) si 48 de cazuri la mistreti, in Braila - 83 de focare (dintre care 8 focare la exploatatii comerciale), in Constanta - 79 de focare in gospodariile populatiei si 2 cazuri la mistreti, in Ialomita - 122 de focare in gospodariile populatiei si 3 cazuri la mistreti, in Galati - 14 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, in Ilfov - 9 focare in gospodariile populatiei, in Calarasi - 66 de focare (dintre care un focar la o exploatatie comerciala) si 10 cazuri la mistreti, in Buzau - 3 focare in gospodariile populatiei, in Giurgiu - 4 focare in gospodariile populatiei si un caz la mistret, iar in Dambovita - un focar in gospodaria populatiei.ANSVSA anunta ca, pana in prezent, au fost despagubiti 5.916 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de 64.040.810 de lei.Astfel, in judetul Satu Mare au fost platite despagubiri pentru toate cele 14 exploatatii afectate, in valoare de 56.490 de lei, in judetul Bihor au fost platite despagubiri pentru toate cele 211 exploatatii afectate, in valoare de 947.620 de lei, in judetul Tulcea au fost platite despagubiri pentru 703 de exploatatii dintr-un total de 809 de exploatatii, in valoare de 37.412.500 de lei, in judetul Braila au fost platite despagubiri pentru 1.873 de exploatatii dintr-un total de 2.902 de exploatatii, in valoare de 16.125.640 de lei, in judetul Constanta au fost platite despagubiri pentru 746 de exploatatii dintr-un total de 793 de exploatati ...citeste mai departe despre " Aproape 1.000 de focare de pesta porcina africana in Romania: Peste 340.000 de porci au fost sacrificati " pe Ziare.com