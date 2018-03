Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova iau in considerare un acord pe termen lung pentru extinderea aliantei pe termen scurt de reducere a livrarilor de petrol, care a fost realizata in ianuarie 2017, dupa prabusirea preturilor titeiului."Lucram sa trecem de la un acord pe un an la un acord pe 10-20 de ani. Avem un acord de ansamblu, dar nu si pentru detalii", a afirmat printul intr-un interviu acordat Reuters.Rusia, care nu a facut niciodata parte din OPEC, a colaborat cu cartelul in timpul crizelor anterioare de supraproductie, dar un acord pe termen de 10-20 de ani ar fi fara precedent.Arabia Saudita, cel mai mare producator de petrol din cadrul OPEC, a recrutat Rusia si alti producatori de petrol din afara OPEC pentru a ajuta la reducerea excedentului de oferta de petrol, dupa ce preturile acestuia s-au prabusit de la peste 100 de dolari pe baril in 2014 la sub 30 de dolari pe baril in 2016.Ulterior, cotatia petrolului si-a revenit la 70 de dolari pe baril, dar cresterea rapida a productiei exploatarilor de sist din Statele Unite a plafonat cotatiile.Informatiile referitoare la alianta in domeniul petrolului vin intr-o perioada in care Riadul si Moscova au colaborat pentru a-si consolida relatiile economice, chiar daca nu sunt de acord in conflictul din Siria, in care sustin tabere opuse.Riadul ii sustine pe rebelii care lupta cu armata presedintelui Bashar al-Assad, in timp ce fortele ruse si iraniene il sprijina pe Assad. Asta inseamna ca Rusia este de partea Iranului, tara rivala a Riadului. ...citeste mai departe despre " Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric pe livrarile de petrol " pe Ziare.com