ArcelorMittal a preluat oficial cea mai mare otelarie din Europa

Intr-un comunicat al ArcelorMittal se arata ca societatea-vehicul AM Investco a finalizat tranzactia privind achizitionarea Ilva, lansand ArcelorMittal Italia."ArcelorMittal este principalul partener in AM Investco, cu o participatie de 94,4%, in timp ce banca italiana Intesa Sanpaolo detine 5,6%", a precizat gigantul mondial al otelului, transmit Xinhua si Reuters.In mai, Comisia Europeana a aprobat tranzactia, dar a precizat ca aceasta aprobare este conditionata de "vanzarea unui pachet extins de active" pentru a pastra concurenta pe piata otelului din Europa in beneficiul consumatorilor si companiilor. Joi, ArcelorMittal a anuntat ca in trimestrul trei din 2018 a inregistrat pierderi de 500 de milioane de dolari in urma vanzarii activelor.In octombrie, grupul britanic Liberty, parte a Aliantei mondiale GFG apartinand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anuntat un acord conditionat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din Europa, respectiv ArcelorMittal de la Galati, Romania, si Ostrava din Republica Ceha, precum si laminoarele de la Skopje din Macedonia si Piombino din Italia.Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone de otel, aproximativ 40% din productia de otel a Italiei, si il furniza producatorilor auto, de echipamente electrice si constructorilor de nave. Guvernul italian a preluat temporar controlul la Ilva, pentru a supraveghea lucrarile de curatare ale acestei otelarii implicate intr-un scandal de poluare.ArcelorMittal intentioneaza sa investeasca in Ilva 2,4 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari), pentru a majora productia si a face otelaria mai sustenabila.Cel mai mare producator de otel din lume se asteapta la o imbunatatire a rezultatelor sale financiare in urmatoarele luni deoarece cresterea economiei mondiale a tarifele vamale impuse de SUA au dus la preturi mai ridicate pentru acest metal.In trimestrul trei din 2018, profitul inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA) a crescut cu 42%, la 2,73 miliarde de dolari, in linie cu estimarile, in timp ce vanzarile au urcat cu 5%, la 18,5 miliarde de dolari.Datoria companiei s-a mentinut stabila in trimestrul trei din 2018, la 10,5 miliarde de dolari, iar 1,7 miliarde de dolari au fost investiti in cap