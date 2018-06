ArcelorMittal vinde combinatul de la Galati tocmai cand acesta dadea semne ca ar putea deveni rentabil

Combinatul de la Galati a pierdut, doar in ultimii 5 ani, peste 416 de milioane de euro (aproape 2,2 miliarde de lei), potrivit datelor Ministerului Finantelor. Cel mai greu an a fost 2013, pe care ArcelorMittal Galati l-a terminat cu o pierdere de peste 158 de milioane de euro, reprezentand aproximativ a saptea parte din cifra de afaceri.Ulterior, insa, sumele enorme raportate ca pierdere au inceput sa scada vizibil, de la un an la altul. Astfel - in conditiile unei cifre de afaceri care s-a mentinut constant peste 740 de milioane de euro - cuantumul pierderii a scazut la 103 milioane de euro (in anul 2014), la 63 de milioane de euro (2015) si la 58 de milioane de euro (2016).In 2017 - potrivit celor mai recente date ale MF - pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu circa 34% fata de 2016, pierderea a scazut la mai putin de 32,8 milioane de euro.In plus, era de asteptat ca acest drum spre rentabilizare sa continue in ritm accelarat, declara in urma cu mai putin de o luna pentru Ziare.com Bruno Ribbo, fostul director general al ArcelorMittal Galati - Skopje."In ultimii 3 ani, rezultatele operationale (EBITDA - cifra de afaceri inainte de impozitare si alte operatiuni - n.red.) au fost pozitive, 2018 arata acum mai bine ca 2017, securitatea oamenilor nostri la locul de munca, fiabilitatea echipamentelor, calitatea produselor, serviciile oferite clientilor, productivitatea, toate s-au imbunatatit substantial.Iar aceste lucruri au fost posibile prin eforturile tuturor colegilor mei, cu 500 de milioane de euro investiti in unitatea de la Galati din 2009 pana in prezent si cu sprijinul permanent si profesional al Grupului ArcelorMittal", a declarat Bruno Ribo pentru Ziare.com.Tot fostul director general al ArcelorMittal Galati - Skopje a precizat pentru Ziarul Financiar, in urma aproape sase luni, ca spera ca 2018 sa fie primul din ultimii opt in care unitatea siderurgica galateana sa iasa pe plus.Daca asta se va intampla sau nu ramane de vazut.Intre timp, la solicitarea Comisiei Europene (CE), grupul ArcelorMittal s-a angajat sa vanda combinatul galatean si alte unitati de productie dupa ce va prelua otelaria Ilva, cea mai mare din ...citeste mai departe despre " ArcelorMittal vinde combinatul de la Galati tocmai cand acesta dadea semne ca ar putea deveni rentabil " pe Ziare.com