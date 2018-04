ArcelorMittal vrea sa vanda combinatul de la Galati. Sindicalistii fac apel disperat la Dancila si vorbesc despre nationalizare

Angajatii din Sindicatul "Siderurgistul AMG" se tem ca vanzarea combinatului ar putea avea efecte dramatice asupra tarii si sugereaza Executivului sa nationalizeze intreprinderea lor."Sindicatul a facut demersuri si la nivel international, respectiv, catre membrii CE, specialisti in probleme de concurenta. Noi consideram ca sindicatul nu poate fi nominalizat pentru vanzare, pentru ca nu este in zona geografica a Europei in care s-a depasit cota de piata de 40%. In plus, combinatul de la Galati nu produce acelasi tip de produse cu Ilva.Cei de la Ilva sunt specializati pe tabla pentru indistria auto - ca de aceea si grupul ArcelorMittal este interesat de cumpararea Ilva, se stie ca industria auto a cunoscut o mare dezvoltare - pe cand noi, la Galati, producem tabla groasa. Aceste motive ne fac sa spunem ca este nevoie de angrenarea tuturor factorilor de influenta in acest subiect.Este un subiect sensibil pentru Galati, pentru Romania. Aceasta vanzare este cruciala, iar din punct de vedere economic, este o catastrofa. Orice investitor va veni, exista riscul sa se piarda 7.000 de locuri de munca, la care trebuie sa adaugam alte mii de locuri de munca (domenii pe orizontala, adiacente) si mi-e teama ca vom deveni a doua Vale a Jiului. (...) Ne intereseaza garantarea veniturilor si protectia salariatilor", a declarat Vasile Crisan, vicepresedintele Sindicatului Siderurgistul AMG, citat de Gazeta GalatiuluiSindicalistii au solicitat o intrevedere de urgenta cu guvernantii, la care sa se discute inclusiv despre preluarea de catre stat a combinatului, prin nationalizare sau prin cumpararea actiunilor, dupa modelul santierului naval Mangalia, relateaza Adevarul.Citeste mai multe despre cazul olandezilor de la Damen, care preiau Santierul Naval Mangalia, dar ii permit statului roman sa devina actionar majoritarAmintim ca, vineri, grupul ArcelorMittal a anuntat oficial ca e dispus sa vanda combinatul siderurgic de la Galati - cel mai mare pe care il detine in Romania - alaturi de alte unitati de productie din Macedonia, Cehia, Luxembrug si Belgia, daca CE ii va permite, in schimb, sa cumpere Ilva, cea mai mare otelarie din Europa.Vestea i-a nelinistit pe galatenii de rand, dar si pe unii dintre oamenii de afaceri din judet. Cu totii se intreaba acum pe mana cui va incape ...citeste mai departe despre " ArcelorMittal vrea sa vanda combinatul de la Galati. Sindicalistii fac apel disperat la Dancila si vorbesc despre nationalizare " pe Ziare.com