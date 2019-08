Asociatia Oraselor ii cere lui Dancila sa revizuiasca rectificarea bugetara sau sa-si asume public un "faliment previzibil"

Conform unui comunicat al AOR, primarii de orase, reuniti in sedinta Consiliului Director al asociatiei, si-au exprimat "indignarea fata de inconsecventa promisiunilor asumate" de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, care "arata lipsa de intelegere fata de situatia dezastruoasa a bugetelor" pentru mai mult de jumatate dintre orase."Avand in vedere aceasta situatie de criza a bugetelor majoritatii oraselor, generata de scaderile veniturilor si, mai ales, de cresterile semnificative ale cheltuielilor, situatie care nu poate fi redresata nicidecum de masurile propuse prin proiectul de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, prezentat pe site-ul Ministerului de Finante, intr-un glas disperat, primarii de orase solicita prim-ministrului Romaniei sa isi asume public falimentul previzibil spre care se indreapta unitatile administrativ-teritoriale cu statut de oras sau sa intervina energic pentru revizuirea proiectului de ordonanta prezentat de MFP", a precizat AOR.Asociatia cere sustinere si pentru o serie de masuri:- sa nu fie diminuate sumele alocate prin legea bugetului de stat pe 2019 sau prin masurile utilizate la rectificare pentru nicio unitate administrativ-teritoriala, principiul fiind acordarea unor sume in plus, care sa fie publicate in anexa la ordonanta privind rectificarea, cu mentionarea acestor sume atribuite pentru fiecare comuna, oras, municipiu si judet;- alocarea la rectificare a sumelor care au reprezentat venituri realizate anul trecut, luate in calcul, dar care nu se vor mai realiza in anul 2019, acestea reprezentand un total de 282 milioane la nivelul tuturor UAT-urilor:- alocarea pentru orase a unor sume defalcate din TVA cu limita minima, pentru asigurarea functionarii unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv pentru sustinerea organizarii si functionarii institutiilor si serviciilor publice (licee, spitale, crese, servicii de evidenta informatizata a persoanei, institutii de asistenta sociala, politie locala, parchet si judecatorie, agentie de ocupare a fortei de munca, administratie financiara si trezorerie s.a.) . In acest sens, AOR reaminteste ca a propus, inca de la negocierile din februarie, suma de 1.400 lei/ ...citeste mai departe despre " Asociatia Oraselor ii cere lui Dancila sa revizuiasca rectificarea bugetara sau sa-si asume public un "faliment previzibil" " pe Ziare.com