Asteptat de 5 ani, podul de pe A3 de la Gilau ar putea fi deschis in sfarsit

Podul de la Gilau trebuia sa fie gata la sfarsitul lunii august, potrivit TVR, insa ploile torentiale din aceasta vara au dus la amanarea lucrarilor. Totusi, muncitorii au recuperat intarzierile, iar lucrarile au intrat in linie dreapta.Pentru finalizarea podului de 800 de metri, Compania de Autostrazi a lansat in urma cu trei ani o licitatie, insa a fost anulata. Reluata in luna octombrie a anului 2016, ofertele au fost depuse in 9 februarie 2017.Desi este un tronson scurt de autostrada, viaductul este unul destul de important, urmand sa functionze ca o centura in partea de vest a orasului Cluj-Napoca.