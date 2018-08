Autoritatile romane, vinovate de criza pestei porcine si pierderile uriase? UE ne-a avertizat anul trecut si stiam exact ce aveam de facut

Astfel - in ciuda faptului ca a sacrificat deja preventiv, in doar 2 luni, peste 1% din numarul total de porci din tara - pesta continua sa se extinda.Disperati, fermierii se gandesc deja sa renunte la cresterea acestor animale. Iar asta ar insemna ca, in curand, s-ar putea sa nu mai gasim in galantare decat carne de porc din import, mai scumpa si poate chiar de o calitate mai slaba decat cea de la noi.Virusul pestei porcine africane - originar de pe Continentul Negru, din Kenya - a ajuns in Europa in urma cu circa sase decenii. Primele cazuri s-au raportat in 1957 in Portugalia. Apoi, s-au semnalat altele in Spania, in Italia (in zona Sardiniei) si in alte si alte state.Pesta porcina africana nu se transmite la om. Este, in schimb, incurabila si foarte contagioasa, la porc. Un singur animal infectat cu PPA poate transmite virusul tuturor porcilor cu care vine in contact, imbolnavindu-i mortal.In consecinta, pentru a preveni decimarea efectivelor de porci din ferme si gospodarii, autoritatile UE au adoptat strategii de prevenire si de combatere a pestei porcine africane. Cum masurile au functionat, la inceput, doar in parte, s-au pus la punct metode tot mai precise si mai eficiente de a izola boala.In Romania, PPA a fost pentru prima depistata abia in urma cu un an. Mai exact, in august 2017, a fost diagnosticat cu PPA un porc dintr-o gospodarie de la Satu Mare, din apropierea granitei cu Ucraina. Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a reusit atunci sa tina situatia sub control.Cu toate astea, tot anul trecut, la scurt timp dupa confirmarea existentei pestei porcine in Romania, Comisia Europeana a dat publicitatii un raport in care evidentia faptul ca statul roman nu ia toate masurile necesare pentru a impiedica raspandirea bolii.Spre exemplu, in raport se arata ca Romania nu a luat masurile necesare pentru limitarea numarului de mistreti, desi acestia transmit pesta. In plus, analizele pentru depistarea bolii nu se realizau in timp util, iar transportul porcilor domestici - care fac si transmit des boala - nu era urmarit corespunzator.Iata, pe scurt, doar cateva dintre concluziile raportului intocmit de CE:"Romania nu aplica inca multe masuri in vederea prevenirii pestei porcine africane, de exem ...citeste mai departe despre " Autoritatile romane, vinovate de criza pestei porcine si pierderile uriase? UE ne-a avertizat anul trecut si stiam exact ce aveam de facut " pe Ziare.com