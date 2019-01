Autoritatile vor sa faca un pod urias la Gradistea, ca sa aiba loc... navele de croaziera de pe Arges. Pana atunci, ocolim prin Videle

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, calea ferata dintre Bucuresti si Giurgiu - cu tot cu podul feroviar peste raul Arges de la Gradistea - a fost construita de societatea britanica John Trevor-Barkley si data in folosinta in anul 1869, in vremea regelui Carol I.Atat de durabila a fost lucrarea englezilor, incat trenurile noastre au circulat pe drumul de fier construit de ei vreme de 136 de ani. Abia in 2005, o parte a podului peste Arges a cedat, din cauza inundatiilor. Chiar si atunci, parte din presa locala scria ca podul ar mai fi durat, daca nu l-ar fi subrezit o firma din zona.Oricum, problema nu parea atunci una grava. La urma urmei, se prabusise o parte dintr-un pod, care putea fi oricand reparat sau, la nevoie, inlocuit cu unul nou. Din pacate, dupa 13 ani in care 17 ministri s-au perindat la conducerea Ministerului Transporturilor, problema a ramas tot nerezolvata.Ce-i drept, in 2017, Compania Nationala de Cai Ferate (CNCF) a semnat un contract cu Asociarea Baicons Impex SRL si Acciona Ingenieria pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate care sa stea la baza reabilitarii intregului traseu feroviar Bucuresti-Giurgiu. Mai exact, specialistii celor doua firme contractate de CFR urmau sa vina cu solutiile cele mai bune pentru reabilitarea rapida, ieftina si durabila a caii ferate, in doua etape, dupa cum se arata intr-un raspuns formulat de CFR la solicitarea Ziare.com.Tocmai cand studiul era in curs de finalizare, insa, a aparut o situatie neprevazuta: cabinetul Dancila a scos de la naftalina proiectul Canalului Bucuresti-Dunare, sustinand ca are ambitia de a transforma Capitala in port fluvial.Or, asta insemna inainte de toate amenajarea pentru navigatie a Argesului si gandirea unui nou tip de pod, suficient de inalt incat sa permita inclusiv navelor mari sa strabata raul. Comunistii - cei care si-au dorit canal intre Dunare si Capitala - au incercat sa faca si ei un astfel de pod la Gradistea, dar proiectul a fost abandonat....citeste mai departe despre " Autoritatile vor sa faca un pod urias la Gradistea, ca sa aiba loc... navele de croaziera de pe Arges. Pana atunci, ocolim prin Videle " pe Ziare.com