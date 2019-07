Astfel, seful statului i-a atras atentia premierului Viorica Dancila ca are obligatia legala de a construi atat aceasta autostrada, cat si cea a Moldovei."Am atentionat-o pe doamna prim-ministru ca inca de la finalul anului trecut este in vigoare o lege pe care Guvernul continua sa o incalce si care prevede obligativitatea construirii Autostrazii Moldovei.Avem o noua dovada a incapacitatii acestei guvernari de a dezvolta Romania. Este deplina responsabilitatea Guvernului de a gasi acele solutii care se impun pentru a putea realiza aceste proiecte prioritare pentru milioane de romani, inclusiv posibilitatea declararii si acestui obiectiv de infrastructura ca unul strategic de interes national, lucru pe care l-am propus foarte concret in sedinta CSAT-ului de astazi", a declarat Iohannis, dupa sedinta CSAT.Cum i-a pacalit Guvernul Dancila pe romani cu parteneriatele public-private: 21 de mega-proiecte anuntate cu mare tam tam, zero rezultateAmintim ca, dupa un an si jumatate in care s-a laudat ca va dezvolta intreaga Romanie cu ajutorul parteneriatelor publice-private (PPP), Cabinetul Dancila a inceput sa dea inapoi. Deja a anuntat ca renunta la proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov, care era varful de lance al intregii strategii de parteneriate.Citeste si:Guvernul spune ca n-are nevoie de banii Bancii Mondiale pentru autostrada Comarnic - Brasov: Avem o varianta mai rapidaCine vrea sa construiasca Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov. "E doar o mascarada penibila", atentioneaza Asociatia Pro Infrastructura ...citeste mai departe despre " Autostrada Ploiesti-Brasov devine obiectiv strategic de interes national. Iohannis ii cere lui Dancila sa o construiasca " pe Ziare.com