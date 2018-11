Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni poate primi finantare din fonduri UE. Doar sa depuna autoritatile un proiect

Un proiect de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures, numita Autostrada Unirii, a fost aprobat miercuri de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.''Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni poate fi eligibila pentru cofinantare din Fondurile europene structurale si de investitii, avand in vedere faptul ca este situata in reteaua TEN-T de baza si este totodata parte a Master Planului general de transport. Mai mult decat atat, accesibilitatea regiunii de nord-est a Romaniei este foarte importanta, zona urbana Iasi este cea mai populata din Romania, dupa capitala Bucuresti'', a precizat oficialul european.In context, Corina Cretu a subliniat ca investitiile in infrastructura de transport a Uniunii Europene se axeaza pe finalizarea retelelor transeuropene de transport (TEN-T) si ca statele membre au cazut de acord sa finalizeze partile centrale si globale ale acestora pana in 2030, respectiv 2050.''Ar fi de dorit sa se dea prioritate investitiilor care primesc fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune si care vizeaza construirea sectiunilor romanesti ale coridoarelor TEN-T, in special construirea sectiunilor transcarpatice nefinalizate. In acest sens, merita sa i se acorde o atentie speciala Moldovei, care este o regiune situata la granita externa a Uniunii Europene. De asemenea, aceasta regiune este slab conectata la celelalte regiuni ale tarii, la vest (Transilvania) si la sud (Bucuresti si Constanta) '', a subliniat Corina Cretu.Potrivit acesteia, in conformitate cu principiul gestiunii partajate a fondurilor structurale si de investitii europene, autoritatilor romane le revine sarcina de a selecta proiectele, de a pregati cereri de finantare, respectiv proiecte solide si de a le trimite spre aprobare serviciilor Comisiei Europene, in cazul proiectelor majore, al caror cost total depaseste 75 milioane euro.''Este responsabilitatea autoritatilor romane sa pregateasca un proiect in acest sens, inclusiv un studiu de fezabilitate obiectiv, care sa poata recomanda daca o conexiune rutiera ar trebui sa fie sub forma unei autostrazi sau a unui drum expres; ce traseu ar tr ...citeste mai departe despre " Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni poate primi finantare din fonduri UE. Doar sa depuna autoritatile un proiect " pe Ziare.com