Autostrada Transilvania si-a aflat constructorii: 144 milioane de euro pentru 55 de km

Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lotul are o lungime de 26,35 kilometri, iar pe traseul acestei subsectiuni va fi amenajat un nod rutier la km 24+525 si vor fi construite sau finalizate 19 poduri, pasaje si viaducte.Traseul incepe in zona localitatii Marca (intersectia cu DC95) la km 4+200. La km 6+700, traseul autostrazii traverseaza lacul de acumulare Suplacu de Barcau, dupa care intra in zona campului petrolier unde intersecteaza, la km 9+000, DJ191B (Suplacu de Barcau-Foglas).In continuare, traseul autostrazii se indreapta spre vest, in lungul DN 19B (Suplacu de Barcau- Marghita), la sud de localitatile Dolea si Margine. La km 22+500, la sud de Abrum, traseul traverseaza calea ferata Tauteu-Marghita, iar la km 24+300, la sud de Chiribis, intersecteaza DJ 191A (Chiribis-Tauteu), unde a fost prevazut un nod rutier pentru legatura cu municipiul Marghita.In continuare, traseul se desfasoara intr-o zona de campie, in zona Chiraleu si Sinlazar, intersectand DN 19E la km 30+480.Potrivit prevederilor contractuale, perioada de proiectare este de 6 luni, iar cea de executie a lucrarilor este de 18 luni.Al doilea constructorPentru subsectiunea Chiribis-Biharia, in lungime de 28,55 km, comisia de evaluare a desemnat castigatoare asocierea Trameco SA - Vahostav - SK - Drumuri Bihor SA - Drum Asfalt SRL - East Water Drillings SRL.Contractul are o valoare de 326,515 milioane de lei fara TVA, echivalentul a 68,3 milioane de euro, iar asocierea are la dispozitie 6 luni pentru activitatea de proiectare si 18 luni pentru executia lucrarilor.De-a lungul traseului acestei subsectiuni vor fi construite sau finalizate 18 poduri, pasaje si viaducte.Traseul incepe in zona localitatii Sinlazar (intersectia cu DN19E), respectiv km 30+550 pe traseul acestei subsectiuni. In continuare traseul se desfasoara intr-o zona de campie, intre localitatile Misca si Chislaz, unde DN19E (Chiribis - Salard - Biharia) a fost deviat in lungul autostrazii, pe o lungime de 4,2 km.Traseul trece apoi la sud de localitatea Poclusa de Barcau, se inscrie in lungul DN 19 E, intre localitatile Sarsig si Hauces