Autostrada Unirii, ingropata de birocratie: Abia peste vreun an si jumatate vom afla daca o putem construi

Ideea unei autostrazi care sa lege Ardealul de Moldova pe traseul Targu Mures - Iasi - Ungheni nu este noua. De fapt, autoritatile au inceput inca din 2010 sa faca studii de fezabilitate in baza carora sa o poata construi. Problema este ca documentatia n-a fost suficient de detaliata, asa ca a trebuit revizuita. Pana la urma, contractul de revizuiri a intrat in atentia Curtii de Conturi, iar proiectul autostrazii a fost abandonat intr-un sertar.In cele din urma, insa, cu insistentele societatii civile si la initiativa a 70 de parlamentari, pe 7 noiembrie, Parlamentul a adoptat o lege prin care obliga Ministerul Transporturilor sa demareze de urgenta procedurile pentru constructia Autostrazii Targu Mures-Iasi-Ungheni. Aceeasi legea prevede si ca Ministerul Transporturilor urma sa primeasca, anual, sumele pe care le cere pentru constructia soselei de mare viteza.Dupa doar o luna, insa, ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Sova, a declarat ca - desi demareaza procedurile pentru realizarea Autostrazii Unirii - n-ar fi exclus ca, pana la urma, in locul ei sa se construiasca o autostrada intre Brasov si Bacau.Ce s-a intamplat, pana la urma? Ministerul Transporturilor - prin Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) - a demarat, intr-adevar, procedurile pentru constructia Autostrazii Targu Mures-Iasi-Ungheni. Cu toate astea, specialistii in infrastructura consultati de Ziare.com spun ca primele masuri luate de autoritati pentru constructia autostrazii sunt gresite. Iar asta risca sa ne coste alti ani de asteptare, pana sa putem incepe macar constructia autostrazii.Pro Infrastructura : E nevoie mai multi bani si de optimizari de traseu!CNAIR a anuntat, pe 6 februarie, ca a lansat o licitatie pentru revizuirea studiilor de fezabilitate in baza carora ar urma sa se construiasca Autostrada Unirii.Potrivit datelor oferite de institutie, societatea care va castiga licitatia va primi aproape 30 de milioane de lei pentru a actualiza, in 14 luni, studiul de fezabilitate al A8. Problema - sustine Asociatia Pro Infrastructura - este ca suma p