Autostrada Urbana le va ingreuna drumul spre birou corporatistilor din Pipera. Ce poate face Primaria pentru a evita acest lucru

Potrivit datelor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), societatea Aktor s-a angajat sa termine lucrarile la lotul de 3,3 kilometri al Autostrazii A3 dintre Centura Bucurestiului si Soseaua Petricani pana la jumatatea lunii noiembrie.In aceste conditii, potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, in jurul datei de 1 decembrie s-ar putea chiar deschide traficul pe portiunea de sosea de mare viteza. Iar asta inseamna ca o multime dintre soferii care veneau in Capitala pe DN1 vor putea acum alege sa circule pe A3. Parte dintre ei vor ajunge, de pe autostrada, direct pe Soseaua Petricani. Iar asta inseamna ca in zona Pipera traficul risca sa se aglomereze, cel putin in primele saptamani din decembrie.Asociatia Pro infrastructura a circulat pe Autostrada Urbana. Sursa video: Arhiva Asociatia Pro Infrastructura "Specialistii vorbesc despre doua posiblitati, in acest caz. Pe de o parte, este posibil ca A3 sa preia mare parte din traficul de pe DN1, pe care circula zilnic pana la 60.000 de masini. In acest caz, exista posibilitatea ca numarul de masini care circula in zona soselei Petricani sa creasca drastic, ajungand de la circa 5.000 cat e acum, la aproximativ 20.000. Sigur, nu e obligatoriu sa se intampla asa, din cauza ca nu toti cei care vor veni pe A3 se vor duce musai pe Petricani.Apoi, mai exista si posibilitatea ca traficul sa se imparta intre DN1 si A3. La urma urmei, fiecare sofer isi va face calculele si va decide pe unde e mai avantajos sa circule. Dar asta nu inseamna ca nu va fi aglomeratie in zona. Chiar si o crestere cu 5.000 a numarului de masini care circula pe Petricani ar insemna aglomerare a traficului, fata de situatia prezenta", a preconizat pentru Ziare.com Alin Serbanescu.Intrebarea este: cate minute ar urma sa stea, in plus, in trafic, incepand cu luna decembrie, un sofer care se duce la birou, in zona Pipera? Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a declarat pentru Ziare.com ca un raspuns clar la aceasta intrebare e aproape imposibil de dat, in acest moment."Ar fi trebuit sa avem o serie de studii privind efectele asupra t