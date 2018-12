Autostrada Urbana se deschide vineri, aglomerandu-le drumul spre birou corporatistilor din Pipera

Inainte sa deschida circulatia pe segmentul de 3,3 kilometri din Autostrada Transilvania (A3) din Capitala, Compania de Drumuri va face, vineri, receptia lucrarilor. Aceasta operatiune ar trebui sa fie, insa, mai degraba o formalitate, in conditiile in care, in linii mari, calitatea soselei a fost deja evaluata de specialistii Companiei de Drumuri, la prereceptie."Sigur, ne-am asteptat ca lucrarile sa fie gata din octombrie. Daca n-a fost asa, e din vina problemelor despre care vorbea ministrul Sova (potrivit caruia constructorul 'sufera de lene') ", a declarat anterior, pentru Ziare.com, purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu.De fapt, lucrarile la Autostrada Urbana au mers greu inca de la inceput, din cauza ritmului lent in care statul a cumparat terenurile pe care urma sa se construiasca soseaua.Ulterior, s-a intarziat si cu mutarea retelelor electrice din calea autostrazii. In cele din urma - asa cum autoritatile si specialistii in infrastructura din mediul privat au remarcat - nici constructorul, o asociere condusa de societatea Aktor, nu a lucrat intr-un ritm satisfacator. In cele din urma, insa, soseaua e gata si poate fi inaugurata.Pe termen lung, deschiderea ciotului de 3,3 kilometri de autostrada este, fara doar si poate, un pas inainte spre un trafic rutier civilizat, in zona Capitalei. In prima faza, insa, o multime dintre soferii care veneau in Capitala pe DN1 vor putea acum alege sa circule pe A3. Iar asta inseamna ca, in zona cartierului Pipera, traficul risca sa se aglomereze pana la refuz, incepand de saptamana viitoare.Alin Serbanescu a explicat pentru Ziare.com ca, desi aglomeratia e inevitabila, e posibil ca problema sa se rezolve, in timp."Specialistii vorbesc despre doua posiblitati, in acest caz. Pe de o parte, este posibil ca A3 sa preia mare parte din traficul de pe DN1, pe care circula zilnic pana la 60.000 de masini. In acest caz, exista posibilitatea ca numarul de masini care circula in zona soselei Petricani sa creasca drastic, ajungand de la circa 5.000 cat e acum, la aproximativ 20.000. Sigur, nu e obligatoriu sa se intampla asa, din cauza ca nu toti cei care vor veni pe A3 se vor duce musai pe Petricani.Apoi, mai exista si posibilitatea ca traficul sa se imparta intre DN1 si ...citeste mai departe despre " Autostrada Urbana se deschide vineri, aglomerandu-le drumul spre birou corporatistilor din Pipera " pe Ziare.com