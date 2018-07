Avem cel mai mare deficit bugetar din UE. Cum ne afecteaza pe fiecare si ce riscuri sunt

Mai mult, Comisia Europeana estimeaza ca vom depasi atat anul acesta, cat si in 2019 limita de 3%, stabilita prin pactul fiscal european, astfel ca se poate declansa procedura de infringement impotriva tarii noastre.Potrivit Comisiei Europene, in 2018, Romania ar urma sa aiba un deficit bugetar de 3,4% din PIB, iar in 2019, de 3,8% din PIB.Cu toate acestea, la inceputul saptamanii, la bilantul celor sase luni de guvernare, premierul Viorica Dancila nu a spus nimic despre acest subiect.S-a laudat insa cu Legea Salarizarii sau trecerea contributiilor de la angajator la angajat, cu toate ca aceste masuri au dus la scaderea veniturilor pentru multi romani.La capitolul realizari a trecut chiar si reducerea accizei la motorina cu 10% pentru transportatori, in conditiile in care tot PSD-ALDE decisese introducerea supraaccizei la carburanti in toamna anului trecut si transportatorii au amenintat ca blocheaza tara.Iata cu ce s-a laudat Viorica Dancila la bilantul celor sase luni de guvernareCare sunt factorii care au dus la cresterea deficitului bugetarProfesorul de economie Florin Andrei a declarat pentru Ziare.com ca motivul principal care a dus la un deficit bugetar asa mare este cresterea rapida si nesustenabila a cheltuielilor."Deficitul bugetar a crescut in primul rand din cauza cresterilor de cheltuieli, comparativ cu veniturile. Veniturile au mai crescut fata de anul precedent, dar nu cresc la nivelul la care creste economia. Cresterea economica a Romaniei este una foarte mare si de fiecare data se merge cu aceasta informatie in media. Dar asta nu se reflecta si la nivel general, la nivelul echilibrului bugetar sau la nivelul cresterii veniturilor overall", ne-a explicat profesorul de economie Florin Andrei.Insa nu numai din cauza cresterii nesustenabile a cheltuielilor avem cel mai mare deficit bugetar din UE. Potrivit lui Florin Andrei, exista si alti factori, cum ar fi vanzarile de active sau aducerea in discutie a anumitor masuri cum ar fi amnistia fiscala."Alt factor il reprezinta vanzarile de active. Si aducerea in discutie a amnistiei fiscale este o cauza. O astfel de masura ne duce spre deficitul structural. Sunt factori de conjunctura sau bruiaje, care distorsioneaza imaginea asupra deficitului", ne-a precizat profesorul de economie.Cum ...citeste mai departe despre " Avem cel mai mare deficit bugetar din UE. Cum ne afecteaza pe fiecare si ce riscuri sunt " pe Ziare.com