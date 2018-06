Avem degeaba o crestere economica accelerata? Banca Mondiala: Saracia e la cote ridicate, copiii sunt cei mai afectati

"Aproximativ 45% din populatia tarii se afla in zonele rurale, unde saracia este cu 20 de puncte procentuale mai mare decat in zonele urbane. Aceasta dualitate puternica este manifestata prin oportunitati inegale si un acces inegal la piete, fapt ce nu se mai intampla in niciuna dintre tarile Uniunii Europene", se precizeaza in documentul citat de Mediafax.Raportul arata ca peste 900.000 de persoane (4,5%), traiesc in saracie extrema in zonele marginalizate din Romania (3,2% din mediul urban si 6,2% din populatia rurala)."Zonele marginalizate sunt, prin definitie, domenii care combina capitalul uman scazut, somajul ridicat si locuintele necorespunzatoare. Aceste zone sufera de o combinatie de strazi murdare sau inexistente, concentratia de gospodarii aflate in saracie extrema, niveluri foarte scazute de educatie, sanatate precara, mame adolescente, un numar mare de copii, scoli de slaba calitate si/sau scoli segregate si o rata inalta de infractionalitate in randurile minorilor", se arata in raport."Serviciile publice lipsesc sau sunt de slaba calitate, iar persoanele din comunitatile marginalizate au putine oportunitati de a obtine o educatie mai buna sau un loc de munca decent", spun realizatorii raportului.Banca Mondiala mentioneaza in document ca saracia si degradarea materiala a rromilor a scazut, insa ramane la un nivel ridicat, in special in cartierele marginase."Conform Studiului EU-MIDIS II: European Union minorities and discrimination, ponderea romilor expusi riscului saraciei a fost de 70% in 2016, in scadere de la 84% in 2011. Cu toate acestea, diferenta fata de media nationala de 25% ramane substantiala. Saracia veniturilor printre rromi se coreleaza puternic cu concentrarea rezidentiala, adica nivelurile saraciei sunt mai mult pronuntate in cartiere unde toti sau majoritatea locuitorilor sunt romi. In mod surprinzator, 68% dintre romi raporteaza traind in astfel de cartiere segregate", arata documentul.Raportul mai arata ca aproape o treime dintre romi traiesc in gospodarii care "experimenteaza foamea"."Inegalitatea are un efect profund asupra copiilor, impiedicand mobilitatea economica si cea a tarii, cu potential de crestere pe termen lung. Circa 4 din 10 co ...citeste mai departe despre " Avem degeaba o crestere economica accelerata? Banca Mondiala: Saracia e la cote ridicate, copiii sunt cei mai afectati " pe Ziare.com