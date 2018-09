"Inflatia va scadea clar. Uitati-va la octombrie: va scadea clar! Si se duce foarte clar in jos si pana in decembrie, dupa cum spunea si domnul guvernator Isarescu. Explicatia nu multumeste romanul, pentru ca efectul imediat este la consumator.Ma bucur foarte mult ca si Banca Nationala a confirmat aceeasi abordare: inflatia va scadea catre finalul acestui an", a declarat Teodorovici, ca reactie la inflatia in crestere anuntata recent de INS Rata anuala a inflatiei a crescut in august la 5,1%, fata de 4,6% in iulie, dupa un avans de 4,1% al preturilor la alimente, de 6,7% la produse nealimentare si de 2,6% la servicii, potrivit datelor anuntate marti de Institutul Nationale de Statistica (INS).In acest an, cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a ajuns la 5,65%.In cel mai recent "Raport asupra inflatiei", cel din august, Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) si-a revizuit usor estimarea privind rata anuala a inflatiei, la 3,5%, de la 3,6%, cat prognozase in mai. Noua prognoza prezinta o reintrare in tinta Bancii centrale, care este de 2,5%, +/- 1%.Ministrul Finantelor a insistat ca, in ceea ce priveste inflatia, "sunt influente pe care nu le poti controla, ca stat", ci vin din exterior, cum ar fi cresterea pretului petrolului, cel al gazelor si pretul energie, dar cele doua din urma sunt si accizate.Oficialul MFP a adaugat ca mai trebuie sa fie o colaborare foarte buna si stransa, dar fara sa se amestece una cu cealalta intre politica monentara si cea fiscala, dintre BNR si MFP.Citeste si:Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere cresterea economica pentru acest an. Inflatia cresteSiegfried Muresan: Guvernul genereaza inflatie aproape ca in Nigeria. Care vor fi consecintele ...citeste mai departe despre " Avem o inflatie de 5,1%, dar Teodorovici e optimist: Va scadea din octombrie " pe Ziare.com