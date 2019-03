Avertisment de la Bruxelles pentru Teodorovici din cauza OUG 114, care ameninta stabilitatea financiara a Romaniei

Cei doi oficiali europeni sunt ingrijorati privind "impactul potential al masurilor in cauza privind stabilitatea financiara, asupra capacitatii Romaniei de a finanta investitii pe termen lung, asupra dezvoltarii pietei de capital dar si asupra eficientei politicii monetare", informeaza Hotnews.Este vorba despre OUG 114 si pachetul de legi privind sectorul bancar, care vehiculeaza asa-numita "taxa pe lacomie" aplicata bancilor."Consecintele acestui impozit asupra sectorului bancar din Romania pare sa fie sa fie substantial mai mare decat in alte tari ale UE care au introdus taxele bancare in trecut", se arata in scrisoare."Indexarea taxei la ROBOR ne ingrijoreaza foarte mult, intrucat limiteaza capacitatea Bancii Centrale de a-si indeplini obiectivele- stabilitatea preturilor si stabilitatea financiara", mai spun cei doi oficiali europeni.Nu in ultimul rand, acestia il avertizeaza pe Teodorovici ca "masurile incluse in OUG nr. 14/2018 cu privire la cel de-al doilea pilon de pensii ar putea afecta viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii, ar limita diversificarea surselor de venit la pensie dar si dezvoltarea pietei de capital".Avertismentul Comisiei Europene se adauga celor transmise de BNR , economisti si reprezentanti ai mediului de afaceri, care sunt foarte ingrijorati din cauza modificarilor legale operate de Guvernul Dancila, prin ministrul Teodorovici, la recomandarile consilierului Darius Valcov. Valentin Lazea , economistul- sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a sustinut, luni, ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania, din cauza regulilor impuse prin OUG 114/2018.Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) a anuntat, marti, ca OUG 114 va afecta intreaga economie a Romaniei, va duce la scaderea contributiilor la bugetul de stat si nu-i va proteja pe consumatorii casnici, acestea fiind si concluziile unui studiu realizat de Deloitte.Si UDMR a solicitat initierea consultarilor cu toti actorii implicati in elaborarea OUG 114, efectuarea unui calc ...citeste mai departe despre " Avertisment de la Bruxelles pentru Teodorovici din cauza OUG 114, care ameninta stabilitatea financiara a Romaniei " pe Ziare.com