Avertisment FMI: Criptomonedele ar putea deveni un nou mod de a spala bani si finanta terorismul

Intr-o postare pe blog, inaintea reuniunii din Argentina a ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente, Lagarde a declarat ca tehnologia din spatele criptomonedelor, inclusiv blockchain, ofera imbunatatiri semnificative care ar putea ajuta la incluziunea financiara.Noile metode ieftine de plata ar putea ajuta milioane de persoane din tarile in curs de dezvoltare care nu au conturi bancare, potrivit Reuters."Inainte de a ajunge acolo, totusi, trebuie sa facem un pas in spate si sa intelegem pericolul care vine alaturi de promisiuni. Aceste oferte digitale sunt in mod tipic construite intr-un mod descentralizat si nu sunt supervizate de o banca centrala. Tranzactiile cu criptomonede sunt anonime, asa cum sunt tranzactiile cu numerar, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nou vehicul pentru spalarea de bani si finantarea terorismului", a afirmat Christine Lagarde.Oficialul a adaugat ca unele eforturi sunt incurajatoare, inclusiv cele conduse de Consiliul pentru Stabilitate Financiara (FSB), pentru a studia noile evolutii si a oferi sfaturi impotriva spalarii banilor prin intermediul dispozitivelor electronice.FMI vrea sa incurajeze tarile sa dezvolte politici care sa asigure integritatea financiara si sa protejeze consumatorii care investesc in cripto-active, in acelasi mod folosit pentru sectorul financiar traditional, a explicat Lagarde.Oficialul a adaugat ca autoritatile de reglementare pot folosi criptografia si inteligenta artificiala pentru a imbunatati securitatea digitala si a identifica rapid tranzactiile suspecteLa reuniunea G20, care va avea loc in perioada 19-20 martie, va fi analizata si reglementarea cripto-activelor.Criptomoneda este o moneda digitala, virtuala si poate fi utilizata ca mijloc de plata.