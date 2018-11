Avertismentul unui oficial BNR: Recesiunea bate la usa. Important e sa nu se transforme intr-o criza

"Exista perspectiva unei recesiuni. Trebuie sa facem o distinctie intre recesiunea tehnica si recesiune, pentru ca recesiunea tehnica nu echivaleaza cu scaderea nivelului PIB -ului. Poti sa ai doua trimestre o diminuare, dar nu echivaleaza cu scaderea nivelului PIB-ului. Aceea este o recesiune propriu-zisa, cand scazi nivelul PIB-ului", a afirmat Daniel Daianu, membru al CA al BNR, vineri, in cadrul seminarului "EU-COFILE" (European Union Finance & Banking Lectures project), editia 2018.De exemplu, daca primele doua trimestre ale unui an marcheaza o scadere a PIB-ului si evolutia este compensata in urmatoarelor doua trimestre, nu inseamna ca PIB-ul s-a redus."Se va cauta prevenirea unei recesiuni. Recesiunea face parte din ciclul economic, este miscarea oscilatorie a unei economii. Important este sa nu ai o recesiune adanca. O recesiune adanca se poate transforma intr-o criza", a explicat Daianu.Oficialul Bancii centrale a mai atras atentia ca Romania trebuie sa fie atenta la evolutia pietelor internationale importante, iar economia germana si cea americana par sa incetineasca."Pentru a se preveni intrarea intr-o recesiune, FED-ul (banca centrala a SUA - n.red.) va fi mult mai precaut in a creste rata de dobanda. Cred ca si Banca Centrala Europeana, BCE , care pe noi ne intereseaza foarte mult, va fi atenta fata de ceea ce numim normalizare. Normalizarea va dura foarte mult timp, in opinia mea. Nu este exclus ca multi ani masivele injectii de lichiditate (n.red. - facute de BCE, in ultimii ani) sa ramana in sistem", a adaugat Daianu.In acest context, reprezentantul Bancii Centrale a reamintit ca Japonia injecteaza lichiditate de decenii."Indemn la observarea unei realitati care ne inconjoara. Nu este o realitate care poate deveni aievea. Se poate intra pe o traiectorie asemanatoare celei din Japonia, cu inflatie foarte scazuta, rate de politica foarte scazute", a mai spus Daianu.Citeste si: ...citeste mai departe despre " Avertismentul unui oficial BNR: Recesiunea bate la usa. Important e sa nu se transforme intr-o criza " pe Ziare.com