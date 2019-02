Avizele pe buget au fost date pana la 3 dimineata, cu Teodorovici nocturn in Parlament: Declaratii halucinante si institutii cheie lasate cu buza umflata

Bugetele institutiilor statului au fost avizate pe banda rulanta. De la unii s-a luat, altora li s-a dat si nu au lipsit nici momentele de-a dreptul halucinante ale caror protagonisti au fost ministrii Guvernului Dancila.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a strigat si in Parlamentul Romaniei despre cormorani, dupa ce deja expusese problema la Strasbourg. Ministrul Energiei, Anton Anton, a anuntat "o idee in premiera in lume" - acumularea energiei electrice in depozitele de gaze. Iar ministrul Sportului, Bogdan Matei, a intrebat fara ezitare cine este doamna de langa el, Daniela Pescaru, secretarul de stat in Ministerul de Finante alaturi de care, teoretic, intocmise bugetul institutiei.Asa cum se creioneaza pana in prezent, imaginea este una deloc roz. Institutii cheie, inclusiv serviciile de informatii, au anuntat ca vor avea nevoie clara de bani la rectificari ulterioare, altfel riscand sa nu aiba fonduri nici de salarii si utilitati pana la sfarsitul anului.Dar sa le luam pe rand.Bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale a primit aviz favorabil, insa este cu 16,03% mai mic fata de 2018, in conditiile in care se anticipeaza o crestere a cheltuielilor.Ministrului Marius Budai i s-a reprosat ca nu a crescut alocatiile copiilor, cum era prevazut in programul de guvernare. Totodata, nu sunt alocati bani pentru indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati, Guvernul alegand sa transfere aceasta povara in sarcina autoritatilor locale. Deja au avut loc numeroase proteste, oamenii asteptandu-se ca liderii locali sa nu se achite de obligatia financiara. Ministerul Agriculturii a primit, de asemenea, aviz favorabil pentru un buget cu 15% mai mare fata de 2018. Daea a prezentat proiectele pentru care vrea bani: tomate, usturoi, lana, bubaline, dar si subventionarea motorinei pentru sectorul piscicol. "Romanii mananca astazi mai putin peste decat cormoranii", s-a ratoit Daea la Opozitia care l-a luat la intrebari.Daea, scos din sarite in Parlament: V-a intrat cormoranul in cap? Inseamna ca a avut succesPetre Daea si-a sustinut bugetul in Parlament: Vrea bani pentru usturoi si bubaline. A primit aviz fara problemeMini ...citeste mai departe despre " Avizele pe buget au fost date pana la 3 dimineata, cu Teodorovici nocturn in Parlament: Declaratii halucinante si institutii cheie lasate cu buza umflata " pe Ziare.com