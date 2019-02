Banca Angliei: Brexit a costat deja Marea Britanie 80 de miliarde de lire sterline

De la votul din iunie 2016, Regatul Unit a pierdut aproximativ 2% din PIB , comparativ cu un scenariu in care nu ar fi fost niciun fel de evenimente interne economice semnificative, a apreciat Gertjan Vlieghe,citat de publicatia The Guardian.El a explicat ca Marea Britanie a pierdut anual venituri de aproximativ 40 de miliarde de lire sterline sau aproximativ 800 de milioane de lire sterline pe saptamana, in perioada scursa de la referendum, deoarece economia a stagnat in timp ce restul lumii inregistra una din cele mai solide expansiuni din ultimul deceniu.Estimarea lui Vlieghe privind costul saptamanal de pana acum al Brexit-ului este mai mult decat dubla fata de suma de 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promisa de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana. Aceasta suma, care era inscriptionata pe autobuzele electorale care circulau in perioada campaniei, a reprezentat unul dintre subiectele controversate inaintea referendumului din 2016.Vlieghe a declarat, joi, la Londra: "Acea scadere de 2% din PIB nu este lipsita de importanta, este vorba de 40 de miliarde de lire sterline sau, daca preferati in afise pe autobuze, este vorba de 800 de milioane de lire sterline pe saptamana".Oficialul a explicat ca investitiile in afacerile din Marea Britanie sunt aproape de zero, cu un declin de 3,7% inregistrat in 2018, chiar daca in celelalte tari din G7 (grupul celor mai bogate tari din lume - SUA, Germania, Franta, Italia, Japonia, Canada si Marea Britanie) a fost un avans anual de aproximativ 6%.Si cheltuielile de consum au incetinit, deoarece gospodariile sunt sub presiune din cauza inflatiei ridicate, provocata de deprecierea semnificativa a lirei sterline dupa votul Brexit."Este foarte neobisnuita o scadere atat de accentuata a investitiilor, cand restul lumii se descurca atat de bine, cel putin pana de curand.Cresterea economiei britanice in ultimii doi ani a fost mai slaba decat ne-am fi asteptat pe baza evolutiei economiei globale. Pe baza a ceea ce s-a intamplat in restul lumii, ne-am fi asteptat ca PIB-ul Regatului Unit sa accelereze dar, de fapt, a incetinit", a declarat oficialul Bancii Angliei.Vlieghe, ...citeste mai departe despre " Banca Angliei: Brexit a costat deja Marea Britanie 80 de miliarde de lire sterline " pe Ziare.com