Banca Angliei spune ca reducerea ratei dobanzii stimuleaza si natalitatea, nu doar economia

Doi cercetatori de la BoE, Fergus Cumming si Lisa Dettling, au vrut sa vada daca deciziile bancii centrale au o influenta asupra familiilor care se gandesc sau nu sa aiba un copil. Ipoteza de la care au plecat cei doi cercetatori a fost aceea ca fiecare reducere a dobanzii de baza cu un punct procentual are drept efect o crestere cu 5% a ratei natalitatii in randul familiilor care platesc credite ipotecare cu dobanzi variabile, care cresc sau scad in functie de modul in care evolueaza dobanda Bancii Angliei."In medie, pentru Marea Britanie, o reducere cu un punct procentual a dobanzii de politica monetara a condus la majorarea ratei natalitatii cu 2%", sustin cei doi cercetatori intr-un studiu publicat vineri.In contrast insa cu Marea Britanie, rata natalitatii din SUA a scazut in perioada analizata de cei doi cercetatori, care au legat aceasta evolutie de predominanta creditelor ipotecare cu dobanda fixa in SUA si impactul scaderii preturilor la proprietatile imobiliare."Analiza noastra comparativa cu SUA sugereaza ca, daca mai multe familii ar fi putut obtine dobanzi mai reduse la credite, SUA ar fi putut sa nu inregistreze un fenomen atat de sever de declin al natalitatii ("baby bust") in perioada Marii Recesiuni", sustin cei doi cercetatori de la Banca Angliei.