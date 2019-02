Banca Centrala Europeana: Guvernul Romaniei nu ne-a consultat cu privire la "taxa pe lacomie", desi era obligat prin tratatul UE sa o faca

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, la finalul lunii decembrie, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 114/2018, cunoscuta si sub numele de "Ordonanta Teodorovici". Prin intermediul acesteia, Guvernul impune noi taxe pentru mai multi agenti economici. Pentru banci, spre exemplu, prevede o taxa pe active care sa se calculeze trimestrial in functie de ROBOR si sa se achite in patru transe.In context, Banca Central Europeana sustine ca Guvernul nu i-a cerut opinia cu privire la impunerea acestei taxe, cu toate ca era obligat prin lege sa o faca.Iata ce i-a comunicat institutia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, prin intermediul unei scrisori trimise pe data de 5 ferbruarie si citate de Hotnews:"Draga domnule Teodorovici,Banca Centrala Europeana (BCE) a fost informata ca, pe data 28 decembrie 2018, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta (OUG) 114/2018. Prin intermediul Capitolului IV al acesteia, se introduce o noua taxa pe activele bancare. OUG 114/2019 a intrat in vigoare pe 29 decembrie 2018.Potrivit Articolului 127 (4) si 282 (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si Articolului 2 (1) din Decizia Consiliului (Uniunii Europene - n.red.) 98/415/EC din iunie 1998 - privind consultarea Bancii Centrale Europene de catre autoritatile nationale in legatura cu proiectele de acte normative - autoritatilor nationale li se cere sa consulte BCE cu privire la orice proiect de act normativ din aria sa de competenta si, in particular, cu privire la (modificari de - n.red.) reguli aplicabile institutiilor financiare in masura in care influenteaza stabilitatea financiara a unor institutii si piete.In concordanta cu Articolul 4 din Decizia Consiliului (Uniunii Europene - n.red.) 98/415/EC, BCE ar trebui consultata intr-o faza rezonabila (a intocmirii proiectului de lege - n.red.) care sa permita autoritatilor initiatoare sa tina cont de recomandarile BCE inainte sa ia decizii de substanta.BCE nu a fost consultata de guvernul roman inainte de adoptarea si intrarea in vigoare a OUG 114/2018. BCE nu a fost consultata nici pe parcursul intocmirii proiectului de OUG 114/2018.Mai mult chiar, OUG 114/2018 nu a fost insotita de niciun studiu de impact, iar riscul ca adoptarea acesteia sa afecteze stabilitatea sistemului ...citeste mai departe despre " Banca Centrala Europeana: Guvernul Romaniei nu ne-a consultat cu privire la "taxa pe lacomie", desi era obligat prin tratatul UE sa o faca " pe Ziare.com