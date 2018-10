Banca Mondiala critica sistemul de protectie sociala din Romania si sfatuieste guvernul sa ia in calcul renuntarea la cota unica

"Motivul pentru care politicienii pierd voturi din zona populatiei tinere este faptul ca sistemele de protectie sociala nu mai sunt valabile, astfel ca tarile trebuie sa-si regandeasca sistemele sociale si reglementarile de pe piata muncii, asa incat sa nu mai fie avantajati doar cei cu joburi permanente", a spus el, prezentand concluziile unui studiu al bancii pe aceasta tema.Timmer a aratat ca piata muncii a evoluat, odata cu tehnologia, iar tinerii nu mai au, ca pe vremuri, joburi clasice, permanente, de unde sa iasa la pensie."Nu venim cu recomandari specifice, dar guvernele si societatile vor trebui sa regandeasca reglementarile existente pe piata muncii, sa le faca mai flexibile, ca sa pregatim toata societatea pentru ce va urma. Nu poti sa ramai cu reglementarile din economia veche, de pana acum", a subliniat el.Reprezentantul Bancii Mondiale s-a referit si la cota unica, adoptata de mai toate statele est-europene, precizand ca trebuie analizat inclusiv daca acest sistem mai este de actualitate."Sfatul nostru ar fi sa reganditi tot sistemul de taxare a pietei muncii, in coordonare cu alte state din regiune, nu doar sa faceti mici schimbari. Nu va putem spune noi care este solutia, dar trebuie sa analizati totul, inclusiv cota unica si daca ar fi bine sa implementati un sistem de taxare progresiva, adica cei care un venit mai mare sa plateasca mai mult", a sustinut Timmer.Potrivit acestuia, in Europa, oamenii vor egalitate si securitate, nu doar cei care au locuri de munca permanente, iar masurile nu ar trebui sa tina cont de tipul jobului. Exista experimente care se fac, nu este clar care sunt solutiile, dar trebuie gandit un sistem neutru, care sa ajute pe toata lumea."Oamenii in varsta voteaza, cei tineri nu voteaza sau pleaca din tara. Preferintele celor mai in varsta nu sunt aceleasi. De exemplu, le pasa mai putin de mediu si de ce ceea ce conteaza pentru tineri. Politicienii trebuie sa inceapa sa gandeasca mai departe decat beneficiile pentru cei in varsta, pentru ca vrem ca tinerii sa ramana in tara. Si cei batrani ...citeste mai departe despre " Banca Mondiala critica sistemul de protectie sociala din Romania si sfatuieste guvernul sa ia in calcul renuntarea la cota unica " pe Ziare.com