Banca Transilvania: Taxa pe active va avea consecinte grave asupra sistemului bancar, a economiei, populatiei si antreprenorilor

BT precizeaza, pentru Ziarul Financiar, ca aceasta taxa inseamna nationalizarea profiturilor, care va opri orice plan de dezvoltare al bancii in perioada urmatoare."Vedem ca suntem penalizati suplimentar cu o taxa pe active, care, in opinia noastra, inseamna nationalizarea profiturilor, chiar daca Banca Transilvania a oferit deja discount la active sau am lucrat cu marja redusa, impusa de Stat. Aceasta, dupa ce am investit aproape 2 miliarde lei in discounturi la credite in programele de conversie din franci elvetieni destinate clientilor Volksbank Romania si Bancpost si dupa ce am sustinut programele Statului Roman - Prima Casa, Start-Up Nation si cele ale FNGCIMM.Contrar opiniilor recente privind reticenta bancilor in creditarea businessurilor romanesti, ele au continuat sa sustina antreprenorii. De exemplu, in ultimii 3 ani Banca Transilvania a acordat 7 miliarde lei credite noi pentru peste 50.000 de IMM-uri si microinterprinderi locale. Acum, noi, impreuna cu aceste IMM-uri si alaturi de populatie, vom suporta costurile taxei", a precizat BT.In acest context, subliniaza Banca Transilvania, "avand in vedere incertitudinea generata de discutiile legate de aceasta taxa, precum si turbulentele econonomice pe care taxarea suplimentara le va aduce, nu avem intentia sa continuam planul de achizitii in Romania, asa cum ne propusesem".Reprezentantii institutiei bancare critica guvernul ca nu i-a chemat la discutii inainte de a lua aceasta decizie, precum si faptul ca, pana in acest moment, informatiile in legatura cu taxa pe active sunt foarte putine."Sunt putine informatii in legatura cu taxa pe active, atat referitor la baza impozabila, cat si legat de modalitatea de aplicare, iar Banca Transilvania, cel mai mare sustinator al economiei romanesti, nu a fost implicata ca partener in discutiile de pana acum. Cele mai recente informatii avansate de media despre nivelul taxei nu sunt realiste si ar duce la dezechilibre imediate si grave atat in sectorul bancar, cat si la nivelul intregii economii, cu efecte directe asupra populatiei si antreprenorilor locali", subliniaza Banca Transilvania.Banca Transilvania a pierdut la Bursa din Bucuresti o treime din valoare dupa introducerea acestei taxe, de la o capita ...citeste mai departe despre " Banca Transilvania: Taxa pe active va avea consecinte grave asupra sistemului bancar, a economiei, populatiei si antreprenorilor " pe Ziare.com