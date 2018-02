Banii europeni se impart altfel dupa Brexit: Capcana in care ar putea sa cada Romania

Parlamentul European se afla deja in plina dezbatere formala si informala cu privire la viitorul cadrului financiar multianual 2021-2027 (daca durata cadrului financiar multianual va fi mentinuta la 7 ani - n.red.).Comisia Europeana, aflata deja in intarziere, va trebui sa prezinte, la inceputul lunii mai, o propunere formala cu privire la viitorul cadru bugetar. La sfarsitul saptamanii trecute, aceasta chestiune s-a aflat pe agenda summit-ului informal UE27 de la Bruxelles.Dezbaterea de acum este atipica din cauza unor noi provocari, Brexit-ul, respectiv asa-numitele noi prioritati, printre care cele mai importante sunt migratia, lupta impotriva terorismului, Politica comuna de aparare si Paza europeana de frontiera si de coasta.Plecarea Marii Britanii din UE diminueaza anual resursele bugetare ale UE cu o suma estimata intre 12-14 miliarde de euro. Noile prioritati au si ele nevoie de finantare, iar aceste doua elemente insumate prefigureaza deja premisele unei crize interne care s-ar putea declansa in perioada imediat urmatoare.Diminuarea bugetului ar implica micsorarea cheltuielilor, lucru care presupune sacrificii din partea unora sau a tuturor, dar si subfinantarea noilor prioritati.Varianta contrara, cea a mentinerii bugetului in coordonatele actuale, nu pare usor de convenit, deoarece presupune luarea deciziei de majorare a contributiilor nationale din partea fiecarui stat membru al UE 27. Este un lucru dificil de realizat atata vreme cat fiecare sef de stat sau guvern este constient ca trebuie sa gaseasca solutia pentru a vinde acasa decizia pe care o va lua la nivel european in viitorul apropiat.Baza de discutie a summit-ului informal de la Bruxelles a fost asezata pe trei principii: nivelul contributiilor, eficienta programelor si introducerea de conditionalitati.Principala cale de a pastra bugetul UE 27 in parametrii actuali este majorarea contributiilor nationale de la nivelul actual de cca. 1% din Produsul National Brut la 1,1%.Desi este o majorare mica, aceasta este greu de livrat cetatenilor statelor membre net contributoare.Problema eficientei are o dubla semnificatie. Se vorbeste despre rezultatele celor doua mari politici comune ale UE, Politica agricola comuna (PAC) si Politica de coeziune, de eficienta cu care sunt implementate aceste doua politici prin programe concrete la nivelul sta ...citeste mai departe despre " Banii europeni se impart altfel dupa Brexit: Capcana in care ar putea sa cada Romania " pe Ziare.com