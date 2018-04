Benzina e din ce in ce mai scumpa, din cauza tensiunilor din Siria. Si viitorul nu suna bine

Cotatia barilului de titei Brent se aproprie de 72 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2014 pana in prezent, potrivit TVR. Asta inseamna ca benzina si motorina se vor scumpi, in conditiile in care in tara noastra preturile carburantilor au crescut pana acum chiar si cu 10% fata de anul trecut.In unele benzinarii din Capitala, un litru de benzina trece de 6,2 lei, iar litrul de motorina premium depaseste 6 lei. De asemenea, carburantii standard se vand cu peste 5,5 lei.Spre deosebire de ianuarie 2018, soferii achita acum pentru un plin de carburant cu 10 lei mai mult si, spre deosebire de aprilie 2017, cu 32 de lei mai mult.In plus, OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol ) avertizeaza ca surplusul de petrol de pe piata se va epuiza, din cauza cererii mari de energie.Potrivit raportului lunar al OPEC, citat de News.ro, surplusul de petrol de pe piata mondiala este aproape de epuizare. Stocurile din tarile dezvoltate au scazut in luna februarie a acestui an pana la 2,854 miliarde de barili - un nivel aflat cu 43 milioane de barili peste media ultimilor 5 ani.In prezent, stocurile au un nivel de 207 milioane de barili sub nivelul din februarie 2017, existand un excedent de 55 milioane de barili in cazul titeiului si un deficit de 12 milioane de barili in cazul produselor petroliere.In ultimul an, SUA au inregistrat o crestere a productiei de petrol a exploatarilor de sist, perioada in care OPEC a redus productia pentru a sustine preturile.Productia din Venezuela s-a prabusit, in timp ce Libia si Angola continua sa aiba probleme, iar organizatia produce astfel sub tintele proprii, deci cererea (care e in crestere) trebuie acoperita din stocuri. Din aceasta cauza, productia celor 14 membri ai OPEC a scazut, in martie, cu 201.000 barili pe zi, fata de februarie.Secretarul general al OPEC, Mohammad Barkindo, a aratat ca surplusul de stocuri este in scadere de la inceputul lui 2017.Citeste si Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric pe livrarile de petrol ...citeste mai departe despre " Benzina e din ce in ce mai scumpa, din cauza tensiunilor din Siria. Si viitorul nu suna bine " pe Ziare.com